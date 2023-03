30 aprovados em concurso de prefeitura são convocados, em RO

Concurso foi realizado em 2019. Convocados precisam se apresentar em até dez dias úteis em Vilhena (RO). Prefeitura de Vilhena

Trinta candidatos aprovados no concurso público da prefeitura de Vilhena (RO), realizado em 2019, foram convocados para tomar posse.

A publicação foi feita por meio do Diário Oficial do município. Segundo a prefeitura, foram convocados dessa vez apenas os aprovados para o cargo de cuidador de alunos das escolas da área urbana.



Os 30 convocados terão 40 horas semanais de trabalho, à serviço da Secretaria Municipal de Educação (Semed).

De acordo com a prefeitura, todos os candidatos precisam se apresentar pessoalmente na Secretaria Municipal de Administração (Semad), em até dez dias úteis, para assumir o cargo de cuidador de alunos.

