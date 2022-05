300 euro al mese per chi ha una Postepay. Il Super regalo di Poste Italiane. E’ corsa a farsela. Come averli

Nelle ultime ore è uscita una notizia per i possessori della postepay. Si tratta di una vecchia misura riproposta da Poste Italiane. La maggior parte degli italiani resterà molto soddisfatta in quanto si tratta di ricevere ben 300 euro. Scopriamo come. Il “regalo” instituito dalle poste italiane spetterà, ovviamente, solo a coloro che hanno un conto negli uffici postali.

E, sono tantissimi gli italiani ad averlo sia per la semplicità dell’utilizzo sia per i prezzi di gestione molto bassi. La novità in questione riguarda una proroga del governo Conte, successivamente abolita dal governo Draghi vigente. Si tratta della misura di Cashback attuata per contrastare l’evasione fiscale ossia il rimborso di una certa percentuale per ogni pagamento effettuato con carta, anche postepay, e non in contanti per far sì che tutto sia tracciabile.

Nonostante il premier Draghi avesse abolito tale misura, Poste Italiane ha deciso di mantenere l’ incentivo e di prorogarlo sino al 30 giugno. C’è, dunque, ancora tempo per poter ricevere un rimborso di massimo 300€ sulla propria postepay. Ecco come fare per riceverlo.

In un’era sempre più digitale, il primo step necessario è quello di scaricare l’App Postepay sul cellulare ed inserirvi i dati bancomat o della carta di credito. Tale fase è indispensabile poiché senza associare i dati all’App, sarebbe impossibile procedere con l’operazione. Ma potete stare tranquilli, i vostri dati sono al sicuro.

Successivamente, potete procedere con tutti gli acquisti necessari e automaticamente partirà il processo di rimborso. Per ogni 10 euro di spesa, potrete ricevere 1 euro, con la possibilità di cumularne 10 al giorno, senza superare tale limite. Di conseguenza, il limite massimo al mese sarà di 300 euro. A quanto pare le misure del governo Conte hanno lasciato il segno, anche con la fine del suo incarico.

Non perdete questa opportunità. Se non avete ancora una postepay, potete recarvi in posta a richiederla cosicché potrete usufruire del premio anche solo per il mese restante e cercare di recuperare qualche euro che non fa mai male.

