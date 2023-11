3518277495/4325/3425;”Il Linguaggio Universale dei Numeri: Come Governano il Nostro Mondo”

Come inviare una finta posizione su WhatsApp. Puoi utilizzare questo trucco per far credere a qualcuno di essere in un posto quando invece sei da tutt’altra parte oppure per inviare ad un amico le coordinate di un bar o di un luogo in cui dovrete incontrarvi in un momento successivo. E tu lo sapevi? #imparacontiktok #trucchi #tricks #whatsapp