365-giorni-di-guerra-in-ucraina:-resta-alta-la-preoccupazione-degli-italiani

Era la notte fra il 23 e il 24 febbraio del 2022 quando le truppe di Mosca invadevano il Donbass dando ufficialmente inizio alla guerra in Ucraina, la cosiddetta “operazione speciale” secondo Vladimir Putin . A un anno esatto dall’inizio del conflitto, la preoccupazione dell’opinione pubblica continua a restare molto elevata.

A confermarlo è l’ultimo rapporto prodotto dal team Public Affairs di Ipsos che sin dall’inizio del conflitto monitora costantemente, con rilevazioni periodiche, il sentiment degli italiani.

Sono ben quattro persone su cinque a dichiararsi preoccupate dalla guerra. Rispetto allo scorso anno, Ipsos registra un aumento della quota che ritiene che il conflitto resterà limitato a Russia e Ucraina (32%) o che si estenderà all’Europa orientale (28%) e, invece, diminuisce la quota di persone che ritiene possibile una degenerazione in una guerra mondiale (dal 24% al 15%). Inoltre, continua a restare limitata la paura di un confronto nucleare, con una persona su due che ritiene improbabile l’uso dell’atomica nel conflitto.

Più in generale, l’orizzonte di fine guerra sembra ancora lontano per la maggioranza tra coloro che hanno risposto: il 60%, infatti, crede che il conflitto durerà almeno un altro anno e soltanto un cittadino e una cittadina su cinque sostiene che il conflitto si concluderà nell’arco di qualche mese.

Per la maggioranza relativa dell’opinione pubblica l’invasione dell’Ucraina da parte di Mosca continua a non essere giustificabile in nessun modo. Tuttavia, un terzo continua a sostenere che, in qualche modo, la NATO minacci la Russia.

Appare stabile nel tempo l’equilibro delle posizioni. Quasi una persona su due continua a schierarsi e supportare Kyiv, anche se quattro su dieci preferiscono non schierarsi. Continua ad essere limitata la quota di coloro che rivela di patteggiare per la Russia (7%), nonostante persista la percezione che, in realtà, chi si schiera con Mosca sia il doppio.

Riguardo al ruolo dell’Italia nel conflitto russo-ucraino, rispetto a luglio, diminuisce la quota di coloro che si dichiarano contrari alla fornitura di armi all’Ucraina, anche se la posizione rimane maggioritaria (53%). D’altro canto, aumenta la quota di favorevoli all’invio di armi ed equipaggiamenti a Kyiv (+6).

Le opinioni sulla strategia da adottare rimangono in equilibrio rispetto al mese scorso: quattro persone su dieci propendono per la fine immediata delle ostilità a qualsiasi costo, contro un terzo che sostiene il pugno duro con Mosca, anche a costo di allungare il conflitto. Aumenta la polarizzazione delle posizioni sulle sanzioni applicate alla Russia: cresce il disaccordo (+2), anche se quasi una persona su due si dichiara in accordo con esse.

Per quanto riguarda le opinioni sull’operato del Governo Meloni in relazione al conflitto, a quattro mesi dal suo insediamento i giudizi positivi crescono in maggior misura rispetto ai quelli negativi. Rimane, tuttavia, un terzo che non si esprime. Infine, sulla possibilità del Comitato Olimpico Internazionale di valutare di escludere gli atleti russi dalle Olimpiadi di Parigi del 2024, come forma di sanzione alla Russia, risulta esserci un equilibrio perfetto tra favorevoli e contrari: entrambi non raggiungono il 40%, con un cittadino e una cittadina su cinque che non si esprime.

L’articolo 365 giorni di guerra in Ucraina: resta alta la preoccupazione degli italiani proviene da The Map Report.

Vito Califano