3º preso na Operação Ulysses é transferido para presídio e passará por audiência de custódia em Campos, no RJ

Carlos Victor Carvalho, conhecido como CVC, foi encontrado em uma pousada no município de Guaçuí, no Espírito Santo, e levado para Campos nesta quinta (19). Carlos Victor Carvalho, conhecido como CVC, foi preso no ES e levado para Campos, no RJ

Juliana Nascimento/Inter TV

Carlos Victor Carvalho, conhecido como CVC, que foi o terceiro preso na Operação Ulysses, da PF, foi transferido nesta sexta-feira (20) para o presídio Carlos Tinoco da Fonseca, em Guarus, subdistrito de Campos dos Goytacazes, Norte Fluminense.

Ele foi preso na manhã desta quinta-feira (19) na cidade de Guaçuí, no Sul do Espírito Santo na operação que investiga financiadores e organizadores dos atos terroristas em 8 de Janeiro em Brasília.

Carlos Victor Carvalho, conhecido como CVC, é considerado foragido

Reprodução/TV Globo

Já no presídio, uma audiência de custódia está marcada para acontecer às 14 horas.

Segundo o advogado de defesa Carlos é inocente.

“Meu cliente está sendo investigado por uma ação que ele jamais compareceu em Brasília”, disse o advogado.

Ainda segundo o advogado Renato Gomes, as fotos de Carlos em Brasília são antigas e não existe prova que possa mantê-lo preso.

Mais ouvidos pela polícia

Nesta sexta-feira (20), quatro militares do Corpo de Bombeiros estiveram na sede da Polícia Federal em Campos acompanhados do advogado para serem ouvidos.

O g1 entrou em contato com a corporação para saber informações sobre a ida dos militares à delegacia, mas até a última atualização desta reportagem não teve retorno.

