4 alimentos que contribuem para sua dieta pós-Páscoa!

Feriado de Páscoa acabou e, claro, acabamos exagerando um pouco mais na ingestão de alimentos, principalmente de chocolate. Mas não ache que só porque exagerou, que precisa ficar sem comer mais nada a semana toda. O equilíbrio nutricional e a escolha de alimentos adequados que irão contribuir para você perder os líquidos retidos e os quilinhos ganhados, e não a restrição calórica! Hoje, trouxe 4 opções alimentares para você incluir na sua dieta ao longo dos próximos dias:1. Frutas com alto teor de águaMelancia, kiwi, melão, carambola, abacaxi… Essas são algumas da lista de frutas que possuem alto teor de água e que devem fazer parte do seu cardápio pós feriado de Páscoa. Isso porque, elas contribuem para a melhora da diurese, estimulando a perda de líquidos retidos por conta da ingestão alimentar desequilibrada do feriado.2. Alimentos integrais e verduras e legumesA saúde intestinal é indispensável para promoção do equilíbrio corporal. Quando consumimos altas quantidades de açúcares e calorias, induzimos à determinadas alterações na microbiota intestinal e, consequentemente, no seu funcionalmente. É bem comum termos mais dificuldade de ir ao banheiro após feriados assim, não é? Por isso, aposte nas fibras das verduras e legumes com casca e nos grãos integrais, sempre bebendo muita água junto!3. Proteínas vegetaisAs proteínas vegetais presentes nas leguminosas, sementes e cereais são melhores toleradas e digeridas, do que as proteínas animais. Assim, inclua esses alimentos na sua dieta pós Páscoa, a fim de melhoras a digestão e evitar mais desconfortos!4. Sucos naturais sem adoçarSabe aquelas frutas que citei no começo do texto? Você pode consumi-las em forma de sucos combinados com outras frutas, para garantir hidratação e alta carga de fitoquímicos que auxiliem na redução da compulsão por chocolate. O suco de uva integral é uma ótima opção, por ser fonte de resveratrol e promover controle do estresse oxidativo corporal. Devo ressaltar que, esses alimentos devem ser combinados à uma dieta nutricionalmente equilibrada e sem restrições severas! Volte à sua rotina normal, tanto alimentar, como de atividade física!

