In questa raccolta vi propongo 4 dolci al limone assolutamente da provare. Il re dell’estate è sicuramente il limone con il suo sapore intenso e fresco e il suo colore giallo come il sole è l’ingrediente ideale per realizzare tante ricette diverse. Per questo motivo ho selezionato un raccolta di ricette al limone con i dolci che preparo più spesso e che riscuotono sempre un grande successo. Queste ricette sono veloci e con pochi ingredienti, alcune non necessitano di cottura e sono perfette come dessert di fine pasto, per un occasione speciale o anche per una merenda golosa.

Inizio le mie proposte con la torta fredda al limone un dolce estivo fresco e delicato senza cottura. Un dolce ideale da preparare in estate quando abbiamo voglia di dolce ma non di dover stare dietro al caldo dei fornelli o del forno. Possiamo servire questa torta come dolce freddo al termine di una cena oppure come dessert al cucchiaio durante un buffet di dolci.

Continuo le mie proposte con la torta delizia al limone un dolce raffinato ed elegante perfetto per festeggiare un compleanno estivo. Basta realizzare una pasta biscotto farcirla con una deliziosa crema a base di panna, yogurt e limone e realizzeremo un dessert dal successo assicurato.

Per gli amanti delle torte fredde ho pensato di proporre la cheesecake al limone, il dolce ideale da consumare nelle calde giornate estive. Questo è il classico dolce per tantissime occasioni, dai compleanni agli anniversari da festeggiare, ma di sicuro ci farà fare un figurone anche se lo prepariamo come dessert per un pranzo della domenica in famiglia o per una cenetta estiva all’aperto tra amici.

Concludo in bellezza questa raccolta con il rotolo al limone, un dolce elegante e profumato realizzato con una base soffice di pasta biscotto arrotolata e poi farcita con una deliziosa crema al limone. Sono sicura che con questo dolce fresco e soffice e la sua decorazione semplice ma di grande effetto farete un figurone! Scrivetemi nei commenti se questi 4 dolci al limone assolutamente da provare vi sono piaciuti e qual è la vostra ricetta preferita.