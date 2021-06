In questo articolo vi propongo 4 dolci senza cottura con biscotti assolutamente da provare. Con l’arrivo della bella stagione, abbiamo poca voglia di accendere il forno ma non si rinuncia mai a preparare un buon dolce fatto in casa. Pochi ingredienti e biscotti secchi ci permetteranno di realizzare dei dolci freschi e golosi perfetti per le calde giornate estive. I biscotti che ho utilizzato sono gli intramontabili Oro Saiwa, i biscotti secchi per eccellenza, che per forma e consistenza sono ideali per torte e dolci al cucchiaio davvero irresistibili.

Inizio le mie proposte con un dolce che si prepara in meno di mezz’ora: la mattonella della nonna. Questa è una “torta” composta da strati alternati di biscotti Oro Saiwa, crema pasticcera, granella di nocciole e scaglie di cioccolato. I biscotti inzuppati in una semplice bagna di latte e caffè, sono i “mattoncini” assemblati su cui stenderemo gli strati di crema pasticcera. A rendere tutto ancora più goloso una spolverata di granella di nocciole e tantissime scaglie di cioccolato. Realizzata la mattonella, basterà farla riposare in frigo… e siamo pronti per portarla in tavola!

Continuo le mie proposte con la torta oro ciok, una torta fredda facile e golosa da realizzare. I protagonisti di questo dolce sono i Biscotti ORO CIOK, che ho utilizzato per la decorazione della torta. I miei sono al latte, ma possiamo scegliere anche gli Oro Ciok Nocciola o gli Oro Ciok Fondente. La base di questa torta è quella di una cheesecake, ovvero biscotti secchi tritati e burro fuso, il ripieno invece è fatto con panna, mascarpone e cioccolato al latte. Realizzata la torta basterà decorarla con ciuffetti di panna e cacao amaro… ed il gioco è fatto!

Per gli amanti del classico salame al cioccolato vi propongo in alternativa una torta di biscotti perfetta da far gustare ai bambini a merenda oppure da servire come dessert. I protagonisti sono sempre i Biscotti Oro Saiwa che si prestano perfettamente per questa ricetta. Basta mescolare i biscotti sbriciolati insieme ad un composto di burro fuso, latte e cacao, versare tutto in uno stampo a cerniera e far riposa in frigo… e la torta è pronta! La decorazione poi è fatta con ganache al cioccolato e tanta granella di nocciole. Nella sua semplicità i bambini ne andranno matti, ma vi assicuro che anche i grandi la adoreranno!

Concludo in bellezza questa raccolta con un dolce al cucchiaio velocissimo da preparare: la mousse allo yogurt fragola e limone. Come base per la mousse ho scelto i Biscotti integrali Oro Saiwa 5 Cereali, con farina integrale e cereali che saranno una base croccante ideale per accompagnare la morbidezza della mousse. La mousse alla base di questa ricetta è facilissima da preparare: basta mischiare la panna montata insieme allo yogurt e la mousse è pronta! Io ho impreziosito metà di questa mousse con una purea di fragole, mentre l’altra metà l’ho profumata con succo e scorzetta di limone. A questo punto basterà alternare le due mousse con i biscotti sbriciolati, ed ecco realizzato in pochissimo tempo un freschissimo dolce al cucchiaio. Le mie proposte finiscono qui, fatemi sapere se preparerete questi 4 dolci senza cottura con i biscotti. Se vi fa piacere inviatemi le foto delle vostre creazioni.