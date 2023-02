4 h de sono por noite, 6 h no ônibus por dia: ex-aluna da rede pública relata obstáculos até chegar à ‘nota mil’ na redação do Enem 2022

Ana Beatriz Machado estudava para o exame depois de voltar do hospital, onde trabalhava como assistente administrativa. Divulgação dos resultados da prova estava prevista a próxima semana, mas foi adiantada para esta quinta-feira (9). Ana Beatriz tirou nota mil na redação do Enem 2022

Arquivo pessoal

Ex-aluna da rede pública de São Paulo, Ana Beatriz Machado, de 20 anos, alcançou o grande feito de tirar a nota máxima (1.000 pontos) na redação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2022. 🥇 Os boletins de desempenho dos candidatos foram divulgados nesta quinta-feira (9).

Há três anos, desde que se formou no ensino médio, Ana tenta conciliar os estudos com o expediente como assistente administrativa de um hospital:

🚌 passa 6 horas por dia no ônibus (3 na ida e 3 na volta), no trajeto entre sua casa e o local de trabalho;

⏰ vai dormir à 0h30 e acorda às 4h40, para dar tempo de assistir às aulas do cursinho on-line e escrever pelo menos um texto por dia.

“Gosto muito de trabalhar, mas é cansativo, e isso atrapalha meu rendimento. Até existem caminhos de transporte público que demorariam menos tempo, mas eu teria de descer em uma avenida perigosa, sozinha. Prefiro fazer o trajeto longo e me sentir segura”, conta.

🎼’Baby, baby, baby’ 🎼

Qual é o truque para conseguir se concentrar, mesmo em uma rotina tão extenuante? “Ouvir Justin Bieber”, conta Ana Beatriz, rindo. Pois é, clássicos não envelhecem: “Baby” foi o grande hit da trilha sonora de estudos da jovem.

Ela dava “play” no sucesso do cantor canadense, procurava temas de redação na internet e, de agosto a novembro, escrevia uma dissertação por dia (além de revisar todas as outras disciplinas).

“Mandava meus textos para a plataforma de correção do cursinho. Com base nas respostas, eu via em que competências precisava melhorar”, conta.

No dia do Enem 2022, diante do tema “Desafios para a valorização de comunidades e povos tradicionais no Brasil”, ela decidiu citar o filósofo francês Montesquieu e o sociólogo alemão Jürgen Habermas na argumentação.

“Achei bem desafiador, mas saí confiante da prova. Só não esperava que tiraria mil!”, diz.

Agora, Ana Beatriz aguarda a abertura das inscrições do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) para buscar uma vaga em medicina. No ano passado, ela foi aprovada na Universidade Federal de Alfenas (MG), mas não pôde mudar de estado.

“Quero estudar na USP ou na Unesp e virar neurocirurgiã. Mas sei que preciso respeitar meus limites e não me cobrar tanto.”

Rascunho da redação de Ana Beatriz

Arquivo pessoal

📱 Como consultar a nota do Enem?

O resultado do Enem 2022 já está disponível para consulta na Página do Participante. Para acessar as notas, é preciso fazer login digitando o CPF e a senha cadastrados no sistema.

Na previsão inicial, os boletins de desempenho só sairiam na próxima semana, em 13 de fevereiro. A antecipação do cronograma foi anunciada na quarta-feira (8), pelo ministro da Educação, Camilo Santana.

A nota do Enem é usada na seleção de estudantes para o ensino superior, tanto em universidades públicas e privadas no Brasil quanto em instituições internacionais.

