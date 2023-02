4 mil pessoas participam de 1ª noite do ‘Carna Rio Pardo’; VEJA FOTOS

Evento ocorreu na Área de Lazer das 19h às 2h da madrugada do domingo, em São José do Rio Pardo. Programação segue durantes os todos os dias de Carnaval. Foliões curtem 1ª noite de ‘Carna Rio Pardo’ em São José do Rio Pardo

Ary Molinari/Prefeitura de São José do Rio Pardo

Mais de 4 mil pessoas participaram da 1ª noite do ‘Carna Rio Pardo’, na noite do sábado (18), em São José do Rio Pardo (SP). O evento ocorreu na Área de Lazer das 19h às 2h da madrugada do domingo. Programação segue durantes os todos os dias de Carnaval. VEJA FOTOS ABAIXO.

Compartilhe no WhatsApp

Compartilhe no Telegram

Os foliões se divertiram ao som de Renato & Giovanelli, Maurício Farah e DJ Canellaz.

Neste domingo (19) a programação segue a partir das 17h com as tradicionais marchinhas de carnaval que serão comandadas pela Corporação Musical. Durante a noite, a festa fica por conta de Fernando Ciskinho, Aderê e Mateus Jorente.

VEJA A PROGRAMAÇÃO COMPLETA DO CARNAVAL NA REGIÃO

Na área chamada de ‘pipoca’ a entrada é gratuita mediante a doação de 1kg de alimento. Já na área vip, a entrada custa R$ 40 e no camarote vip R$ 80. Os ingressos das áreas pagas podem ser comprados de forma online.

Foliões curtem 1ª noite de ‘Carna Rio Pardo’

Veja mais notícias da região no g1 São Carlos e Araraquara.

pappa2200