In questa articolo vi propongo 4 primi di pesce per l’estate assolutamente da provare. In estate un buon piatto a base di pesce è quello che ci vuole per sentire il profumo del mare. Non so voi, ma quando penso a dei primi di pasta con pesce mi vengono in mente i grandi classici: spaghetti con le cozze e con le vongole, la pasta con il pesce spada e la pasta con i calamari. E’ impossibile non amare questi piatti, sono perfetti per la cucina di ogni giorno, ma fanno fare anche un gran figurone quando abbiamo ospiti. Per questo motivo ho selezionato dei primi piatti con il pesce che preparo sempre e che riscuotono un grande successo. Queste ricette vanno bene tutto l’anno, ma non vi nascondo che sono le mie preferite quando devo organizzare un pranzo o una cena in estate.

Inizio le mie proposte con gli spaghetti con le vongole sono un primo piatto sfizioso e facile da preparare, che piacciono sempre a tutti. Gli ingredienti che occorrono sono pochi e semplici. Bastano delle vongole (meglio se vongole veraci), un po’ di olio, aglio e prezzemolo, e porteremo in tavola un piatto di pasta davvero irresistibile!

Per gli amanti dei frutti di mare continuo con gli spaghetti con le cozze un primo piatto di pesce gustoso tipico della cucina italiana. Bastano delle cozze, un po’ di olio, aglio e prezzemolo, ed ecco pronto un primo piatto di pesce davvero buonissimo.

Continuo le mie proposte suggerendovi la pasta al sugo di pesce spada con un sughetto che si prepara in appena 10 minuti. Basta preparare un fondo con olio, sale, aglio, prezzemolo e pomodorini, saltare tutto insieme, aggiungere il pesce spada e cuocere. Nel frattempo lessare gli spaghetti, e una volta cotti al dente saltarli in padella col condimento… una vera bontà!

Concludo in bellezza con la mia calamarata. Per realizzare questa ricetta occorrono dei calamari (freschi o surgelati), un po’ di pomodoro, tanto prezzemolo e ovviamente il formato di pasta chiamato calamarata. Questi semplici ingredienti messi insieme formano un primo piatto che ha tutti i profumi e i sapori del mare! Se non trovate il formato di pasta che vi ho suggerito, potete usare delle mezze maniche, dei rigatoni o della pasta lunga… il risultato sarà comunque buonissimo! Scrivetemi nei commenti se questi 4 primi di pesce vi sono piaciuti e qual è la vostra ricetta preferita.