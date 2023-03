Por que viajar com os filhos é importante? Reunimos curiosidades sobre a viagem em família e também deixamos um convite especial sobre o seu próximo destino Viagens com os filhos, em família, são sempre especiais. Mas como está o humor das crianças por aí? Será que está na hora de programarmos a próxima viagem? Selecionamos 4 sinais de que as crianças precisam viajar o quanto antes com a família. São reflexões para colocarmos em prática!

1: Concentração

“Você está prestando atenção no que eu estou falando?” Pois é. Nem sempre as crianças estão focadas e concentradas em determinado assunto. Ao viajar, criamos a oportunidade de focar 100% para a diversão da família. Observe se o excesso de compromissos da criança não está contribuindo para essa falta de concentração. Com a viagem livre, o cérebro se renova para realizar suas tarefas divertidas com a concentração necessária.

2: Tempo livre

A criança tem escola, natação, judô, futebol, inglês, ufa! A programação é extensa. Sempre com horários, obrigações e a criação daquela rotina do dia a dia. Pois lembre-se que ao viajar você dará total liberdade para os pequenos. Eles terão um tempo livre para que a imaginação possa bater asas para longe. Vão descobrir coisas novas, experimentar diferenças e vivenciar o mundo mágico de uma viagem especial. E que tal unirmos o tempo livre com a magia? As crianças podem se divertir com os personagens da Turma da Mônica!

3: Conexão

Os eletrônicos já fazem parte da rotina de muitas crianças. É joguinho no celular, é vídeo tablet e muito mais. Com a viagem, a ideia é buscar a desconexão. Ou seja, a criança vai se conectar com o que realmente importa. Conectar-se com o olho no olho, com a natureza, os pés no chão e os aparelhos eletrônicos bem longe.

4: Autonomia

Qual é a autonomia que a criança está desenvolvendo em sua rotina? Precisamos lembrar que a viagem faz com que as crianças aprendam a se virar sozinhas. Elas podem se divertir com os monitores, criar novas amizades e buscar uma autonomia única neste período.

Vamos viajar?

Autonomia, Concentração, Tempo livre e (des) Conexão dos eletrônicos? Você encontra tudo isso e muito mais com a viagem para o Bourbon Atibaia, bem pertinho de São Paulo.

O Bourbon Atibaia foi eleito o melhor resort de campo do Brasil e fica a apenas 60 km da capital. Estrutura completa de lazer, monitores qualificados e parceria exclusiva com a “Turma da Mônica”.

Estação Turma da Mônica

Hotel Bourbon – Foto Arquivo

As crianças se apaixonam por todos os detalhes da viagem. Com programação e diversão para todos os gostos. Esportes, aventuras, brincadeiras e muito mais. Além de acomodações com todo conforto, spa, gastronomia premiada e serviços com o padrão e excelência Bourbon.

● Saiba mais sobre o Bourbon Atibaia Resort – (11) 4414-4700 – Rod. Fernão Dias, Km 37,5 – Jd. Boa Vista, Atibaia, São Paulo.

Sobre a Rede Bourbon

A Bourbon Hotéis e Resorts é uma empresa 100% brasileira atuando há 60 anos no mercado hoteleiro com marcas próprias como Bourbon, Rio Hotel e Be. A rede soma mais de 20 unidades em três países (Brasil, Paraguai e Argentina) e em mais de 20 cidades. São aproximadamente 5.000 acomodações que a colocam entre as dez maiores marcas hoteleiras atuantes no Brasil. É reconhecida por sua gastronomia premiada, ambientes elegantes, acolhedores e atendimento de excelência, garantindo o padrão Bourbon de hospedar e receber.

Vittorio Ferla