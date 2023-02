De acordo com a Defesa Civil, não há desalojadas ou feridos. Enchente atinge 45 casas no Jardim do Lago em São José dos Campos

As chuvas intensas que atingiram São José dos Campos (SP) durante o final de semana causaram diversos prejuízos na cidade. Um dos bairro mais afetados foi o Jardim do Lago, onde a água da chuva invadiu 45 casas.

Apesar disso, não há registro de desalojado ou ferido, de acordo com a Defesa Civil. O temporal caiu na cidade tanto no domingo (12) quanto no sábado (11), quando choveu cerca de 71 milímetros em duas horas.

Leia mais notícias do Vale do Paraíba e região

Neste segunda-feira (13), as famílias que sofreram com os transtornos no bairro da zona sudeste do município têm aproveitado o dia de sol para contornar os prejuízos e tirar a lama de casa.

45 casas são atingidas pela chuva no bairro Jardim do Lago, em São José dos Campos, SP

Reprodução/TV Vanguarda

Morador da região, o Fábio Santos afirmou em entrevista à TV Vanguarda que o problema é recorrente e que tanto ele quanto os vizinhos já reclamaram diversas vezes com a prefeitura, mas nada foi feito.

“Sempre vem acontecendo. Todo mundo já acionou a prefeitura e não fazem nada. Perdemos tudo. Há obras em vários lugares da cidade, menos aqui. Eu perdi alimentos, guarda-roupa, colchão, armário e roupa de cama.”

45 casas são atingidas pela chuva no bairro Jardim do Lago, em São José dos Campos, SP

Reprodução/TV Vanguarda

Vizinha de Fábio, a Letícia Sanches também foi atingida. De acordo com ela, que está grávida de nove meses e precisará se esforçar para limpara casa, a prefeitura entregou uma cesta básica e um colchão para ajudar, mas que isso não é o suficiente.

“Todo ano é a mesma preocupação. Falamos com a prefeitura, ela diz que vai fazer algo mas não faz. Não é uma cesta básica e um colchão que vai resolver nosso problema. Não é só dano material, tem o dano psicológico também”, lamenta.

45 casas são atingidas pela chuva no bairro Jardim do Lago, em São José dos Campos, SP

Reprodução/TV Vanguarda

Veja mais notícias do Vale do Paraíba e região bragantina

Vito Califano