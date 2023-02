5-competenze-chiave-per-avere-successo-nel-lavoro-secondo-alcune-linkedin-top-voices

Il 2023 è “l’Anno europeo delle competenze”. Lo ha stabilito la Commissione europea che ogni anno seleziona un tema specifico con l’obiettivo di sensibilizzare i cittadini, incoraggiare il dibattito e il dialogo a livello europeo e nazionale. Le competenze costituiscono un elemento fondamentale per cogliere le opportunità professionali offerte dalla transizione verde e digitale, in un contesto come quello attuale in cui tre quarti delle imprese dell’UE incontrano difficoltà a trovare lavoratori qualificati e in cui un lavoratore europeo su 3 non dispone delle competenze digitali di base, rappresentano una delle sfide più urgenti su cui concentrarsi.

La redazione di LinkedIn Notizie ne ha approfittato per chiedere a 5 LinkedIn Top Voices Lavoro, da seguire per rimanere aggiornati sui trend che riguardano il mercato del lavoro, quali saranno, nei prossimi mesi, le competenze fondamentali per la ricerca di lavoro.

Secondo Giulio Xhaët, Direttore del progetto Web Media Academy e co-ideatore del progetto Learning by playing Social Surfer e Head of digital, una delle capacità che può fare la differenza è “l’attitudine alla contaminazione e alla multipotenzialità”.

Con queste espressioni Xhaët non fa riferimento al saper essere multitasking e portare avanti più progetti in contemporanea e alla stessa intensità: “Questo è controproducente e porta al burnout e all’inconcludenza”, scrive sul suo profilo LinkedIn. “Semmai, è colei/colui che sceglie un progetto come prioritario, attingendo dalle connessioni con settori e ambiti diversi, esplorati grazie a un’innata curiosità”.

Un’altra abilità molto utile è quella del professional networking. A suggerirlo è Claudia Campisi, psicologa del lavoro. Il professional networking, scrive Campisi, è la capacità di “sviluppare relazioni lavorative strategiche all’interno del team ma anche all’esterno con fornitori, partner commerciali, stakeholder; raggiungere un obiettivo attingendo all’aiuto di professionisti che hanno la soluzione tecnica o creativa che fa al caso nostro…e questo lo si può fare quando si dispone di una rete; per un freelance essere in rete consente di approcciare progetti più grandi, strutturati ma anche accedere ad informazioni da cui diversamente potrebbe essere tagliati fuori”.

Ovviamente non bisogna dimenticarsi dell’importanza della comunicazione, che influisce in modo decisivo sull’efficacia delle proprie azioni lavorative. Ne è convinta Silvia Natale, founder di CV Start e Head Hunter. Per essere dei buoni comunicatori è fondamentale, suggerisce Natale, praticare l’ascolto attivo. “Non ci sono dubbi: è una delle abilità comunicative più importanti che possiamo acquisire, perché è la modalità principale attraverso cui sviluppiamo relazioni, comprendiamo gli altri e creiamo rapporti di fiducia. Spesso e volentieri ci concentriamo su quello che vogliamo dire o rispondere, non prestando la giusta attenzione ad ogni singola parola del nostro interlocutore”.

Tuttavia, tutte queste competenze rischiano di non trovare un’applicabilità e andare sprecate senza l’adozione di un metodo di lavoro efficace.

Lo sa bene Simona Bargiacchi, Internal Communication & University Relations Manager presso Cromology Italia che su LinkedIn utilizza sempre l’hashtag #MetodoChePassione.

“Chi lavora con metodo”, spiega Bargiacchi, “è in grado di rispondere alle principali esigenze emergenti, ovvero: acquisire rapidamente nuove competenze o consolidare quelle possedute (restare al passo delle innovazioni tecnologiche è un must); creare piani d’azione per percorsi di carriera personali e affrontarli passo dopo passo. La carriera lineare, rappresentata metaforicamente da una scala, ormai è stata sostituita da percorsi che assomigliano di più ad una arrampicata creativa, fatta non solo di salite e discese ma anche di percorsi trasversali e orizzontali ; gestire attività e tempo in modo da massimizzare la propria efficacia. Una gestione efficace del nostro tempo non significa inserire in agenda quante più cose possibili, ma scegliere di dare priorità a quelle con maggior impatto e posticipare, automatizzare o eliminare il resto”.

Non meno rilevante del metodo è poi l’abilità di saper mettere al centro l’empatia nelle proprie relazioni con gli altri. Per Alessandro Megaro, Plant Human Resources Manager presso Trelleborg Wheel Systems è fondamentale coltivare la propria intelligenza emotiva.

“Si tratta di un concetto – come ci spiegano in un articolo di Harvard Business Review Italia che fa riferimento alla capacità di comprendere e riconoscere le #emozioni nel loro manifestarsi, imparare a regolarle e gestirle, e scovare dentro di sé la motivazione intrinseca necessaria a portare a termine attività e compiti nonostante momenti emotivamente carichi”, scrive Megaro su LinkedIn.

“Si tratta però di una competenza che non è rivolta solo verso la propria interiorità, ma che si articola anche sul piano #sociale, sotto forma di #empatia e #relazioni interpersonali. Essere dotati di un buon livello di intelligenza emotiva permette di provare vicinanza agli stati d’animo altrui e sviluppare relazioni sociali più positive e solide”.

