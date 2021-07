5-cose-che-non-sapevi-sul-nuovo-windows-11

Dal nuovo colore della schermata della morte alle emoji, ecco alcune chicche per intenditori

(Foto: Microsoft)

Il nuovo sistema operativo Windows 11 di Microsoft sta raccogliendo grande interesse grazie a un nuovo look più fresco e a tante funzioni che si porta in dote. Mancano ancora diversi mesi al suo debutto ufficiale (come download gratuito), ma grazie alle versioni preview è possibile addentrarsi in ogni suo dettaglio. Ecco cinque curiosità sulla novità di Microsoft.

La schermata nera della morte

Non si può che partire con la famigerata schermata blu della morte ossia quella pagina che appare quando il sistema operativo va in blocco e deve essere riavviato. Con Windows 11 si passa dal blu al nero. Nelle versioni preliminari – e non è una novità – era invece verde.

C’è già un porting su smartphone

È già avvenuto il porting di Windows 11 su smartphone e quale migliore supporto se non il più performante Windows Phone mai presentato ovvero Lumia 950 Xl? Il prestante modello originariamente con Windows 10 Mobile ha ospitato il nuovo Os desktop grazie al lavoro di uno studente di ingegneria, Gustave Monce.

Può essere installato su Raspberry Pi

(Foto: Raspberry)

Non solo smartphone, perché Windows 11 è stato già installato con successo sulla piccola e poliedrica piastra Raspberry Pi 4, come dimostrato dallo sviluppatore Mario Bălănică, che ha poi pubblicato tutto il materiale open-source su GitHub. La sorpresa? Gira meglio che Windows 10.

Tastiera a tutto emoji e gif

La nuova tastiera di Windows 11 è progettata su misura per un accesso rapido all’abbondante scelta di emoji e può pescare dall’ampio database di gif del portale Tenor. Una scelta al passo coi tempi e in perfetta sintonia con social network e instant messaging utilizzando il computer in modalità tablet tramite touchscreen. Da tastiera fisica, si può aprire il menu con la combinazione tasto Windows + tasto “.”.

Gesture più fluide e personalizzabili

Una delle migliorie più interessanti rispetto a Windows 10 riguarda i comandi gestuali – le gestures – che diventano molto più fluide e gradevoli, con peraltro la possibilità di personalizzare i movimenti di tre o quattro polpastrelli alla volta sul touchpad per azioni e comandi a scelta