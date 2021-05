5-cose-da-fare-roma-questo-weekend

Una mostra che racconta Roma in bianco e nero

Al Museo di Roma in Trastevere, la mostra “Chiamala Roma” espone le fotografie di Sandro Becchetti dal 1968 al 2013. Attraverso circa 180 scatti in bianco e nero, in gran parte vintage e selezionati dall’ Archivio Sandro Becchetti, il percorso espositivo offre una rivisitazione personale e poetica di Roma, che caratterizza gran parte della produzione che Becchetti ha dedicato alla capitale. Nelle parole di Becchetti: «Attraverso l’obiettivo delle mie Pentax osservai una città in tellurico sconvolgimento sociale, antropologico, segnata da un’ansia di rinnovamento capace di spaccare la gerarchia fossilizzata dalle classi sociali e di cancellare. Un’antica idea di sudditanza. È in quegli anni che ho potuto conoscere e fotografare a Roma molti tra i più importanti protagonisti del mondo artistico e culturale, italiano e internazionale, dell’epoca quali Ungaretti, Borges, Pasolini, Penna, Hitchcock, de Chirico per citarne alcuni».

Sandro Becchetti, Basilica dei SS. Pietro e Paolo, Roma, 1970

Un salto al vintage market

Il Vintage Market Roma torna in una delle location più affascinanti della città, l’Ex deposito dell’Atac a Piazza Ragusa. Un grande spazio al coperto con più di 6000 mq in cui saranno coinvolti circa 100 espositori di vintage, ma anche stand di vinili, libri, una sezione dedicata al mondo dell’illustrazione, stilisti e complementi d’arredo, accessori e abbigliamento handmade e molto altro.

Dove: Ex Deposito Atac, Piazza Ragusa, Ingresso Via Tuscolana, 179. Orario: dalle 10:00 alle 19:30. Free entry fino alle 14.00. Link prenotazione ingresso V-Market (consigliato): www.vintagemarketroma.it

Un soggiorno in un hotel modernista che sembra uscito dagli anni ’70

The Hoxton Hotel Rome nasce in un edificio carico di elementi tipici dell’Italia degli anni ’70, di cui conserva tutta la poesia. Il decimo hotel del brand conta 129 stanze e si trova nel quartiere Parioli, nella parte a Nord della Capitale, poco distante dai meravigliosi giardini di Villa Borghese. Le camere per gli ospiti sono distribuite su sette piani e divise in sei categorie a seconda delle loro dimensioni: Shoebox, Cosy, Cosy Up, Roomy, Roomy Terrace e Biggy. Le stanze prendono spunto dagli interni nostalgici dei grandi classici del cinema italiano, che hanno reso celebre Roma.

bedroom ©The Hoxton

I dettagli che conferiscono una allure di altri tempi all’albergo sono ad esempio i pavimenti in parquet rustico, le travi laccate e le pietre locali. I bagni, tra materiali, forme e scelte cromatiche vivaci non hanno niente da invidiare a quelli degli appartamenti dell’alta borghesia romana degli anni ’50. Le camere sono una diversa dall’altra, con un arredo studiato nei minimi particolari, come le testiere del letto disegnate su misura e il mix eclettico di arredi, risultato di una ricerca nei negozi di design e botteghe vintage di tutta Europa. In alcune delle camere più grandi, sono stati recuperati dall’edificio originale splendidi lampadari in vetro di Murano.

Bathroom ©The Hoxton

All’interno dell’albergo si trova “Cugino” è una destinazione per tutto l’arco della giornata: dal caffè, al brunch, all’aperitivo nella caffetteria o sulla terrazza all’aperto, che sposa la filosofia “from farm to table”, gestita in collaborazione con il ristorante e micro-bakery locale Marigold. Cugino ©The Hoxton

Godersi l’arte nella natura

Fino al 25 luglio 2021 il parco di Villa Borghese ospita la seconda edizione di Back to Nature. Arte Contemporanea a Villa Borghese, a cura di Costantino D’Orazio. Dopo il successo dello scorso autunno, torna con nuove opere questo progetto espositivo che riflette sul futuro del mondo e sulla necessità di costruire un nuovo rapporto con la natura. In mostra, ad ingresso gratuito, una serie di installazioni pensate per essere esposte all’aperto e apprezzate da tutti coloro che frequenteranno il parco, appositamente progettate per l’occasione da artisti di rilievo internazionale come Loris Cecchini, Leandro Erlich, Giuseppe Gallo, Marzia Migliora, Michelangelo Pistoletto, Pietro Ruffo, Tomás Saraceno, Marinella Senatore e dal collettivo Accademia di Aracne. Le opere dialogheranno con il parco, con le sue piante, gli specchi d’acqua e i viali, legate da un movimento verso l’alto, prodotto dalla loro leggerezza, dalla trasparenza e dall’andamento delle loro forme. Passeggiare nel parco permetterà ai visitatori di sperimentare in modo del tutto inedito e innovativo la corrispondenza tra il segno contemporaneo, le architetture del parco e le piante che lo abitano.

Back to Nature 2021. Ph. Loris Cecchini

Stile bella vita, al tavolino del bar all’aperto

Dal brunch al Pigneto, al pranzo al Ghetto, al caffè a Monti, al cocktail a Trastevere. Ora si può tornare a godersi il sole di Roma dal tavolino del bar. Con l’avvicinarsi dell’estate cominciano a riaprire anche i locali con musica dal vivo e dj set. Tutto a distanza e all’aperto: perfetto per le prime sere calde dell’anno.