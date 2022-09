5 dei migliori ristoranti di Roma – Con te a Roma

Questi cinque ristoranti servono il passato con menu deliziosi e ambientazioni suggestive.

LA CAMPANA

Il ristorante più antico di Roma, La Campana, festeggia quest’anno i suoi 500 anni. I censimenti del 1526 mostrano che un Pietro della Campana era il proprietario originale: la posizione, Vicolo della Campana, probabilmente ha dato il nome al ristorante (e forse anche il cognome del proprietario). Oggi questa trattoria casalinga nei pressi di Piazza Navona è gestita dai fratelli Paolo e Marina Trancassini, discendenti della famiglia che l’ha gestita per oltre cento anni. Non sorprende che La Campana sia nota per un’autentica cucina romana, servita a un’ampia fascia di luminari che vanno dal pittore Caravaggio a Picasso. Goethe scrisse persino del luogo, riferendosi ad esso come Osteria Campana nelle Römische Elegien (Elegie romane), la sua raccolta di poesie liriche sensuali – per l’epoca. I preferiti del menu includono primi piatti come i tagliolini con acciughe e pecorino e la puntarella con acciughe. Imperdibili anche i carciofi (carciofi) di stagione, preparati alla Romana (tipicamente con vino bianco, aglio e olio d’oliva) o alla Giuda, la versione fritta popolare nello storico quartiere del Ghetto ebraico della città. Potrebbe essere difficile, ma cerca di lasciare spazio al dessert: la torta di mele del ristorante da una vecchia ricetta, viene servita calda con una cucchiaiata di gelato. Vicolo della Campana (tra Via della Scrofa e Piazza Nicosia); 06 687 5273.

CHECCINO DAL 1887

Il più antico ristorante di Roma ancora gestito dalla sua famiglia fondatrice (i Mariani), Checcino dal 1887 ha celebrato lo scorso anno il suo 130° anniversario. Situato a Testaccio, un quartiere popolare della città, e ora una calamita per i buongustai, Checcino dal 1887 è una trattoria classica con una straordinaria lista di vini e cibo molto abbondante. Il sito iniziò come un’enoteca, si trasformò in un wine bar, poi divenne un luogo dove i lavoratori del vicino mattatoio venivano a vendere il quinto quarto, o viscere avanzate. (I romani una volta vendevano parti di bestiame secondo gli strati sociali: gli aristocratici ottennero il primo quarto, o piccone; il clero, il secondo, la classe media il terzo livello e le forze armate il quarto.) Molti dei piatti del ristorante come la trippa alla romana (Trippa al pomodoro) ricorda la sua storia precedente, non sprecare nulla. (La classica Coda alla Vaccinara romana, stufato di coda di bue, è stata servita per la prima volta al ristorante.) Per i primi ci sono molte paste popolari a Roma come il cacio e pepe, carbonara e amatriciana. I vegetariani possono scegliere da un menu speciale con antipasti come bruschette con pecorino aromatizzato alla salvia; spaghetti alla cremosa salsa di carciofi; e polpettine di verdure. La carta dei formaggi e dei vini è ampia e la cantina, scavata nel fianco del Monte Testaccio, una storica ex discarica costituita da anfore di scarto, o contenitori, dall’antichità, è una delle più memorabili di Roma. Via di Monte Testaccio, 30; 06 574 3816.

LA MATRICIA

Nel 1870, un anno ricco di eventi nella storia d’Italia con l’ingresso di Roma nel Paese appena unificato e nella sua capitale, il ristorante La Matriciana ha aperto la sua attività e da allora propone piatti della cucina romana. Le prime origini de La Matriciana furono umili: secondo la tradizione, una giovane donna venne a Roma da Amatrice, una cittadina del Lazio settentrionale (luogo del devastante terremoto del 2016) e iniziò a cucinare bucatini con salsa di pomodoro piccante in un mercato dove si ristorante ora è in piedi. (Una teoria contrastante ha l’origine del sugo a Roma, evolvendosi nel tempo dalla pasta alla gricia il cui sugo è fatto con guanciale, pecorino e pepe.) Qualunque sia la storia, puoi essere certo di avere un gustoso assaggio dell’omonimo piatto qui , insieme a una bella gamma di primi al pesce, come gli spaghetti alle vongole o con le acciughe; linguine al branzino; e fettuccine con scampi. I secondi spaziano da quelli più a base di pesce, come baccalà e sogliola di Dover, alle costolette di agnello alla griglia, ai Saltimbocca (vitello con prosciutto e salvia) e alla braciola di maiale, o alle braciole di maiale grigliate con peperoncino e cicoria. La Matriciana oggi è gestita dal Fortunato Casciotti e dai suoi figli, Fabio e Mauro, che sovrintendono alla cucina e ad un’ariosa sala da pranzo con soffitto a volta, lampadari appuntiti e pavimenti in marmo. Via del Viminale 44; 06 488 1775.

SPRITO DIVINO

La cantina di questo luogo di Trastevere risale all’epoca in cui Giulio Cesare regnava a Roma, anche se il ristorante, ospitato in un edificio che fu sede di sinagoga, convento e abitazione privata nell’ultimo millennio, è di ben più annata recente. A Spirito DiVino, è un affare di famiglia Catalani: Eliana, un’ex biologa, è la mente della cucina; il marito Romeo dirige la sala da pranzo; e il figlio Francesco cura la storica cantina, dove un antico arco romano aggiunge uno straordinario tocco storico. Catalani, fervente aderente Slow Food, cuoce tutte le pietanze (gli ingredienti provengono da piccola agricoltura riconosciuta

Celebrando 125 anni quest’anno, Babington’s Tea Room è stata a lungo la club house della comunità anglo romana con la sua posizione perfetta in Piazza di Spagna dove molti inglesi (famoso John Keats) vennero a vivere e lavorare. Quando gli espatriati nel Regno Unito Isabel Cargill e Anne Marie Babington si stabilirono a Roma nel 1893 videro che non c’era posto nella Città Eterna incentrata sul caffè per concedersi una tazza di tè pomeridiana (che era disponibile solo in farmacia). Babington’s, originariamente aperto nella vicina Via dei Due Macelli, ebbe un rapido successo e si trasferì nella sede attuale un anno dopo. Nel corso dei decenni è diventata una tappa obbligata per visitatori e romani di ogni ceto sociale: Grand Tour aristos diretti da Londra, star del cinema come Audrey Hepburn e icone come Federico Fellini, a cui piaceva il suo muffin inglese con prosciutto e formaggio. Nonostante i legami inglesi, Babington’s riuscì a rimanere aperto durante la seconda guerra mondiale: le sue stanze sul retro erano luoghi di incontro per leader antifascisti che fuggivano dalla porta sul retro della cucina quando i ministri del governo venivano a controllare il posto con il pretesto del tè. Dopo la guerra, l’offerta della sala da tè fu ampliata per includere opzioni per il pranzo e la cena leggera (oggi che include zuppe, toast, panini e insalate tra cui una caprese). Ma Babington’s rimane fedele alle sue radici nella sala da tè con tutta la dolce bontà che implica. Nuovi dolci si aggiungono al menu per il 125° anniversario tra cui la Torta Isabel, un tradizionale pan di spagna inglese con cioccolato bianco, lamponi e meringa; una tartelletta al caramello con chips di mela e una frolla a quattro strati. Oggi Babington’s è gestito dai discendenti di quarta generazione di Isabel Cargill, Chiara Bedini e Rory Bruce, che stanno portando l’istituzione di famiglia nel 21° secolo con lo shopping online e un negozio di tè in negozio. Un ulteriore collegamento tra Babington’s e la sua leggendaria posizione è un nuovo ingresso direttamente da Piazza di Spagna. Piazza di Spagna 23; 06 678 6027.