5-formas-de-aproveitar-a-energia-solar

Essa modalidade pode gerar economia tanto em residências, quanto o setor comercial, industrial e no agronegócio Em crescente nos últimos anos, a energia solar fotovoltaica bateu em 2022 a marca de 24 gigawatts de potência instalados no Brasil. Os dados, divulgados pela Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica (ABSOLAR) em janeiro deste ano ainda mostram que a emissão de mais de 33,4 milhões de toneladas de CO2 foram evitadas pelo uso dessa modalidade renovável.

Os investimentos no setor, que ultrapassaram os R$126,6 bilhões no último ano, mostram o aumento significativo na busca por sistema de energia solar no mercado brasileiro, principalmente para instalação de micro e minigeradores. Mas, afinal, em que situações a energia solar pode ser aplicada para contribuir financeiramente?

Seja para residências, empresas, indústrias ou agronegócio, a energia solar pode ser mais do que a instalação de um gerador fotovoltaico, e possui amplas possibilidades para quem deseja reduzir custos, aumentar a rentabilidade e até auxiliar na sustentabilidade. No Brasil, a grande incidência solar torna ainda mais benéfica a utilização do sol em todas as suas aplicações. Confira como você pode usufruir da energia solar em seu dia a dia.

Piscina quente o ano inteiro

Sistemas de aquecimento térmico solares são grandes aliados para quem busca unir conforto e economia. Utilizando de um reservatório de água, o sistema térmico utiliza coletores solares -uma espécie de painel instalado no telhado do imóvel-, que captam o calor da luz do sol e aquecem a água ali presente.

Diminuindo a densidade e pressionando as colunas de água, o sistema de aquecimento térmico solar gera um fluxo contínuo de abastecimento, tornando assim a água da piscina ideal para utilização em qualquer época do ano. A temperatura é elevada em até 8 graus e, devido ao fluxo contínuo, o aquecimento é mantido mesmo à noite, quando o sistema já não consegue captar os raios solares.

Torneiras e chuveiros com abastecimento garantido

A água aquecida pelo sistema de energia solar térmico também pode ser utilizada concomitantemente em outros itens da casa ou empresa. É o caso da utilização em torneiras e chuveiros, que podem ser abastecidos com a água quente garantida pelo aquecimento térmico solar.

Os benefícios podem ser sentidos no bolso ao fim do mês, já que a redução do uso de equipamentos como chuveiros elétricos ou a gás, tende a diminuir consideravelmente a conta de luz no fim do mês. O resultado da economia pode chegar a até 40% de redução dos custos.

Eletrodomésticos com alta desempenho econômico

Com geradores de energia solar fotovoltaica, é possível utilizar ar-condicionado, ventilador e diferentes tipos de iluminação de forma despreocupada. Isso porque, quem conta com o já conhecido sistema de energia solar – composto por painéis solares e inversores-, também conta com a tranquilidade da redução de até 95% na fatura de luz.

O sistema provém de um projeto de dimensionamento personalizado para cada tipo de residência ou negócio, e gera sua própria energia que supre todas as necessidades elétricas do imóvel. Da geladeira até o chuveiro, o sistema garante o fornecimento de energia elétrica sem interferir no alto desempenho dos equipamentos.

Empresas em funcionamento 24 horas por dia

O sistema de energia solar possibilita que pequenas e grandes empresas tenham redução considerável nos custos e ainda garantam o alto desempenho de suas atividades. Com grande incidência solar, o sistema pode gerar mais energia do que a utilizada durante o dia, injetando a ‘sobra’ na rede elétrica da concessionária e convertendo créditos para abatimento na fatura.

Para empresas com funcionamento 24 horas por dia, o sistema pode ser ainda mais benéfico, visto que a utilização da energia durante a noite pode compensar os créditos injetados na rede, refletindo em uma maior redução na conta de luz.

Além de suprir a necessidade de equipamentos elétricos, a energia solar em empresas pode contribuir para um posicionamento sustentável, algo que tem sido valorizado pelo mercado atualmente.

Energia mesmo em propriedades sem acesso à rede elétrica

Do pequeno produtor até a grande fazenda, quando o assunto é agronegócio, todos podem se beneficiar por sistemas de energia solar. Para além da redução de custos com energia elétrica, as propriedades que não possuem acesso à rede hoje também podem contar com sistemas de energia limpa e sustentável.

O sistema off grid -que não é ligado diretamente à rede elétrica-, também conta com painéis para captação dos raios solares, mas tem como grande diferencial seu carregador. Diferente do inversor do sistema on grid -ligado à rede elétrica-, o gerador off grid transforma a energia captada pelo painel e a armazena em sistemas de baterias, o que garante energia mesmo a noite e totalmente independente da rede da concessionária.

O sistema de baterias também pode ser utilizado em propriedades com acesso à rede da concessionária para garantir energia mesmo em casos de queda, protegendo a queima de equipamentos e garantindo abastecimento de sistemas de irrigação, por exemplo.

Responsáveis por um aumento de 30% na capacidade instalada no Brasil em 2022, segundo dados da Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica (ABSOLAR), a energia solar ainda pode gerar muitas dúvidas para quem busca as facilidades de um sistema. Mais importante que gerar sua própria energia e economizar, é saber qual o sistema ideal para sua necessidade.

Isso porque, com um mercado em grande expansão, existem muitas opções de equipamentos e pode ser difícil entender as diferenças para fazer a escolha mais apropriada.

“Saber escolher equipamentos de marcas seguras, que são testados e aprovados em padrões rigorosos de qualidade, é uma tarefa de extrema importância. Com muita oferta no mercado solar, o consumidor pode ficar confuso e é importante que opte por uma empresa séria e de confiança”, explica Robert Fischer, diretor da Topsun Energia Solar.

Isso porque os sistemas fotovoltaicos são modulares, onde cada projeto é único e precisa estar de acordo com as necessidades do cliente, levando em conta quantos quilowatt-hora (kW/h) aquele sistema precisa produzir para que ele possa suprir sua demanda.

Investimento seguro tem economia prolongada

