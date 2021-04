5-giochi-da-tavolo-con-un-design-pazzesco

Stanchi di tabelloni di cartone e carri armati di plastica? Ecco i board game più belli da intavolare per stupire amici e parenti

Tabelloni di cartone, cubetti di legno, carri armati di plastica e segnalini dai toni tra il grigio e il marrone? Sono un residuato del passato. Se un buon gioco da tavolo non si valuta (soltanto) dall’estetica, è pur vero che l’hobby ha compiuto dei passi avanti da gigante quando si parla di design e grafica.

Anche grazie al crescente successo dei board game finanziati tramite crowdfunding, che accumulano milioni di euro promettendo componenti di lusso e montagne di miniature, negli ultimi anni un buon numero di titoli ha saputo unire divertimento e appagamento estetico, spesso con risultati unici a livello di design e innovazioni anche sul fronte delle meccaniche.

Per chi è convinto che anche l’occhio voglia la sua parte, e per chi vuole stupire amici e parenti abituati a Risiko e Monopoli, ecco 5 giochi da tavolo con un’estetica da effetto “wow”.

1. Canvas

Canvas è un gioco che si può appendere come un quadro. D’altro canto, un titolo in cui i giocatori competono nei panni di pittori non poteva che avere ambizioni artistiche. Questo è evidente sin dalla scatola, su cui non campeggiano titoli o scritte di alcun tipo, ma soltanto un’illustrazione astratta a tutto campo. Sul retro è presente lo spazio per inserire un piccolo gancetto, in modo tale da poter, appunto, appendere Canvas alla parete, magari proprio sopra lo scaffale dei board game.

La sensazione di meraviglia prosegue osservando i componenti: la plancia di gioco è un tappetino in tessuto, le carte sono di plastica spessa e trasparente, illustrata per ricreare una serie di soggetti astratti (balene che nuotano in cielo, pile di libri simili a torri ondeggianti, ragnatele che intrappolano palloncini e altri ancora).

Il gioco in sé è relativamente semplice: ogni giocatore dovrà spendere la propria ispirazione artistica per acquistare le carte da un mercato comune. Ogni carta ha un’illustrazione e un titolo, ma soprattutto reca una serie di simboli che vanno combinati in modo preciso per segnare punti. L’obiettivo è sovrapporre tre illustrazioni per creare una composizione unica, che rispetti una serie di indicazioni di punteggio variabile di partita in partita (gioco di Jeff Chin, Andrew Nerger, edizioni GateOnGames, 1-5 giocatori, 30 minuti, 14+ anni, 39,90 euro)

Wired: un gioco per tutti, che spingerà i giocatori a mostrare con malcelato orgoglio i “capolavori” pittorici creati dalla combinazione tra carte.

Tired: rigiocabilità nella media: le carte illustrate non sono mai abbastanza!

2. Holi. La festa dei colori

L’Holi è una festa religiosa indiana, un festival allegro e molto popolare durante il quale i partecipanti si lanciano addosso delle polveri colorate che simboleggiano la vita e la rinascita. Lo spirito giocoso e multicolore della ricorrenza indiana è da poco diventato un gioco da tavolo dal design davvero innovativo.

L’elemento che spicca su tutti è il tabellone a più piani: tre griglie di plastica trasparenti, che vanno assemblate in una sorta di torre. I giocatori muovono le proprie pedine sulla griglia, cominciando dal livello più basso, con l’obiettivo di spargere segnalini del proprio colore seguendo degli schemi ben precisi, “macchiare” gli avversari e raccogliere più dolcetti possibile. Quando ci saranno abbastanza colori per terra sarà possibile muoversi ai livelli più alti, da dove i segnalini colorati pioveranno verso il basso.

Alla fine del gioco, vincerà chi avrà fatto più punti mangiando dolci, colpendo le pedine avversarie con i segnalini del proprio colore, e spargendo più polvere possibile ai livelli alti. Ci sono però varie sottigliezze per padroneggiare Holi: decidere quando salire ai livelli superiori, stare attenti alle scorte di colore e di carte (quando una delle due finisce è game over), posizionare al meglio la propria pedina per non farsi bersagliare (gioco di Julio E. Nazario, edizioni Devir, 2-4 giocatori, 20-40 minuti, 13+ anni, 44,90 euro)

Wired: tutto in Holi è colorato, dal tabellone ai segnalini, come ci si aspetta da un gioco dedicato alla celebre festa indiana.

Tired: tante piccole regole da ricordare rendono Holi un po’ più macchinoso di quanto ci si potrebbe attendere.

3. Wavelength

Un tuffo nell’estetica anni ’70 per un party game davvero particolare. Quando si apre la psichedelica confezione di Wavelength, ci si trova subito dinanzi al suo elemento centrale: la ruota in plastica che ricorda da vicino certi elettrodomestici d’epoca. Ai suoi lati, le silhouette raffiguranti due volti di profilo, che rappresentano le “menti” delle due squadre e che fanno da segnapunti. Bastano pochi minuti dall’apertura della scatola, tra setup e spiegazione delle regole, per essere pronti a giocare con due squadre e fino a 12 giocatori.

Il leader di un team gira la ruota e osserva in segreto dove si collochi il bersaglio da raggiungere – a sinistra, a destra, al centro, o in un qualsiasi punto sull’arco di 180 gradi. Poi rivela una carta che indica due estremi: ad esempio, freddo a sinistra e caldo a destra. Infine, pensa a un indizio che permetta alla propria squadra di avvicinarsi il più possibile al punto giusto lungo l’arco. Così, se il bersaglio da raggiungere è al centro dell’arco, potrà dire “primavera”: né troppo calda, né troppo fredda.

L’esempio è relativamente semplice, ma la questione si complica se le due carte indicano estremi improbabili come “heavy metal-musica classica” e il bersaglio da raggiungere si trova a quasi un terzo dell’arco: è evidente che il malcapitato leader dovrà scervellarsi non poco per trovare l’indizio giusto, i suoi compagni dovranno discutere a lungo (spesso con esiti ilari) sul suo significato, e la squadra avversaria potrà sempre cercare di tracciare una previsione più precisa dell’altra (gioco di Alex Hague, Justin Vickers, Wolfgang Warsch, edizioni Asmodee, 2-12 giocatori, 14+ anni, 30-45 minuti, 29,90 euro).

Wired: uno dei party game più innovativi e divertenti degli ultimi tempi, dove design e tema si sposano alla perfezione: da riscoprire non appena sarà possibile raggrupparsi in sicurezza.

Tired: dà il meglio di sé con giocatori creativi e in sintonia tra loro.

4. Tokyo Highway

Il traffico di Tokyo non è mai stato così accattivante, in questo gioco di destrezza e pianificazione stradale. I giocatori devono impilare delle pedine circolari per erigere i pilastri fondanti della sopraelevata urbana; collegarli con delle strisce di plastica e infine piazzarvi sopra le proprie automobiline, a patto però che il proprio tratto di strada incroci quello di un avversario. Il primo “ingegnere” che riesce a collocare 10 auto, o l’ultimo a finire i pezzi disponibili, è il vincitore.

Servono mani ferme e nervi saldi, perché piazzare le strade in bilico su pilastri sempre più alti e traballanti è tutt’altro che semplice, anche utilizzando le pinzette messe a disposizione nella scatola. Quel che è peggio è che far cadere i pezzi di un’avversario comporta una penalità, sotto forma di donazione di propri componenti al nemico.

Il punto di forza di Tokyo Highway risiede sicuramente nella propria estetica minimal, con un design essenziale in grado però di produrre reti stradali sempre più complesse, che vanno ad arricchirsi di punti di scambio, rampe di uscita e una vera e propria ragnatela di strade che sfrecciano l’una sopra all’altra. Non sorprende che il gioco arrivi dritto dritto dal Giappone, essendo firmato dai game designer Naotaka Shimamoto e Yoshiaki Tomioka (edizioni Asmodee, 2-4 giocatori, 8+ anni, 30-50 minuti, 39,99 euro).

Wired: un gioco elegante che saprà divertire tutta la famiglia, inclusi i più piccoli.

Tired: piazzare correttamente tutti i componenti richiede davvero molta, molta pazienza.

5. Pax Pamir (2a edizione)

Chiudiamo con un peso massimo. La seconda edizione di Pax Pamir, dal celebre designer Cole Wehrle, un nome sacro per gli appassionati di giochi storici e altamente asimmetrici dove tema e meccaniche vanno mano nella mano.

Lo sfondo è l’Afghanistan dell’inizio del diciannovesimo secolo. L’antico impero Durrani è ormai collassato. I giocatori interpretano diverse fazioni politiche locali pronte a impadronirsi del potere, schierandosi per l’autonomia del Paese o al fianco delle grandi potenze straniere che si contendono l’influenza geopolitica sulla regione: Russia e Gran Bretagna.

Attraverso un sistema assai complesso di acquisto carte e azioni, i giocatori possono cambiare alleanza al volo, tracciare strade e spostare tribù locali, influenzare la vita economica, politica, militare e lo spionaggio, simulando così le macchinazioni di quello che fu definito dagli storici come il “Grande Gioco“.

Oltre al tema e al sistema di gioco unici, Pax Pamir ha anche dei componenti d’eccezione. Le carte che ritraggono i personaggi e gli eventi del gioco sono frutto di un lavoro di attenta ricostruzione storica, e spesso si basano su autentiche illustrazioni d’epoca. Ma non è tutto. Basta srotolare il piano di gioco in tessuto bianco dai motivi floreali, che ritrae in modo quasi poetico l’Afghanistan dell’epoca, e disporre i segnalini in resina colorata e decorata, per avere un colpo d’occhio che farebbe impallidire qualsiasi board game di minor caratura (gioco di Cole Wehrle, edizioni Giochix, 1-5 giocatori, 120 minuti, 14+ anni, 89,90 euro).

Wired: un gioco unico nel suo genere, che unisce una rappresentazione storica accurata e un’estetica lussuosa.

Tired: riservato esclusivamente a giocatori più che esperti, e anche tra questi non è adatto a tutti.