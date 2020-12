5 novità a fumetti di questa settimana

Diavoli, pazzi, alieni e criminali popolano le pagine dei più recenti manga, comic e graphic novel. Una guida alla lettura che non teme i brutti incontri

Diavoli, alieni, pazzi e furfanti. La settimana a fumetti che si è appena conclusa è affollata di personaggi pittoreschi e decisamente singolari. Ecco una guida per avventurarsi alla lettura dei migliori manga, comic e graphic novel degli ultimi sette giorni, senza temere troppo i brutti incontri.

1. Il viaggio di Tito, di Filippo Rossi, Giorgio Carta

La graphic novel tratta dall’omonimo romanzo di Emiliano Angelucci, vincitore del Premio Nazionale Carlo Piaggia 2016.

Tito è il buon ladrone crocifisso alla destra di Gesù sul monte Golgota. Terenzio è un ufficiale dell’esercito romano, colto e scrittore. Le loro strade, e quelle di altri personaggi reali e immaginari, si incrociano in un affresco storico che è anche un intreccio narrativo ricco di colpi di scena.

Una graphic novel dalle affascinanti atmosfere a metà tra storia e religione, che non ha timore a mescolare scene d’azione e riflessioni filosofiche (edizioni Double Shot, 128 pp, 20 euro).

2. Reigen, di One

Reigen è l’affascinante co-protagonista del manga di culto Mob Psycho 100. Mentore e boss del più timido Mob, è il fondatore e proprietario della mistica Agenzia Consulenze Spiriti & Affini.

Sempre pronto a sfruttare i poteri di Mob, Reigen riesce comunque a risolvere qualsiasi caso richieda un buon esorcismo o di avere a che fare con uno spirito irrequieto, grazie a una parlantina senza pari, a una grande faccia tosta e all’intelligenza nascosta dietro l’apparenza emotiva e suscettibile.

Questo spinoff di Mob Psycho 100 racconta le avventure mai narrate, ma sempre fantasmagoriche e sconclusionate, del carismatico Reigen: imperdibile per tutti i fan del mangaka One (Star Comics, 192 pp, 4,50 euro).

3. Devilman Saga 13, di Go Nagai

La saga di Devilman finisce qui. Il capitolo finale del manga di Go Nagai è un apocalittico delirio di sangue e violenza, come ci si può aspettare dalle avventure del suo mostruoso protagonista, al centro di un’eterna lotta tra angeli e demoni.

Yuki Fudo è un esperto di robotica impegnato a sviluppare le potentissime Demon Armor. Le sue ricerche svelano una scoperta sorprendente: due milioni di anni orsono, la Terra è stata devastata dallo scontro tra le forze del bene e quelle del male. Le inquietanti scoperte del giovane Fudo sono sufficienti a risvegliare le minacce del passato.

Riuscirà Devilman a cambiare il destino della Terra ed evitare che la storia si ripeta? La risposta nell’ultimo volume realizzato da Go Nagai, il papà dei mecha (edizioni J-Pop, 216 pp, 7,50 euro).

4. Ravencroft. Istituto per pazzi criminali, Aa. Vv.

Il Ravencroft è, per l’universo a fumetti Marvel, quello che è l’Arkham Asylum per la Gotham City della Dc Comics (anche se, bisogna ammetterlo, i nemici di Batman restano insuperabili in quanto a follia).

Nelle sue celle sono stati rinchiusi criminali del calibro di Carnage, Sabretooth, Vermin e l’Uomo Lupo, che la dottoressa Kafka tentò inutilmente di curare. In questo volume antologico scopriamo la storia dell’istituto e alcuni dei suoi capitoli più bui, come le vicende narrate in Absolute Carnage, e scopriamo cosa stia succedendo dietro le sue mura sotto la guida del nuovo, misterioso direttore (Panini Comics, 208 pp, 24 euro).

5. All you need is kill, di Yoshitoshi Abe, Takeshi Obata, Ryosuke Takeuchi

Molti conosceranno il film di azione fantascientifico Edge of Tomorrow, con Tom Cruise ed Emily Blunt alle prese con un’invasione aliena. Non tutti però sapranno che il film è ispirato a All you need is kill, una light novel, vale a dire un romanzo illustrato giapponese. Ebbene, ecco qui l’opera che chiude il cerchio – il manga tratto dalla light novel da cui è tratto il film.

Keiji Kiriya è solo un ragazzo quando entra come recluta nella Unit Defense Force giapponese. Le forze armate sono impegnate in una lotta disperata con i Mimics, alieni che hanno invaso la Terra. La prima battaglia lo vedrà cadere morto solo per risvegliarsi nel passato, poche ore prima. Keiji si ritrova così bloccato in un loop temporale che da un lato è una condanna a rivivere continuamente una giornata orribile, dall’altro gli offre l’occasione per diventare il soldato perfetto e, forse, sconfiggere gli invasori.

Un’edizione completa che racchiude in un unico volume tutti i capitoli di cui si compone il manga (edizioni Panini – Planet Manga, 432 pp, 12,90 euro).