Saiba os detalhes da situação econômica no Brasil e as tendências do mercado imobiliário para 2023 Estamos percebendo uma forte e consistente movimentação do mercado imobiliário em nossa região. Todos os indicadores apontando para cima! Confira abaixo as 5 razões para você investir em imóveis agora!

1) A nova equipe econômica não está mostrando nenhuma vontade em cortar gastos públicos, muito pelo contrário. Chegaram já negociando a “PEC da Gastança”, uma carta branca para furar o teto de gastos em 170 Bilhões do orçamento previsto para 2023. Enquanto escrevo, recebo a notícia “Governo vai reajustar salário mínimo e ampliar isenção do IR”. Gastou mais do que ganha a consequência é uma só: inflação. Como proteger o valor real do seu dinheiro? Imobilizando-o. Ou seja, comprando imóveis.

2) O valor do aluguel não para de subir! Isso faz com que quem tenha investimento patrimonial aumente a taxa de retorno em cima do valor investido. Já há clientes construindo imóveis em condomínio fechado apenas para locação, fato que não era comum há pouco tempo. Soma-se aí o “boom” da pandemia e entendemos a explosão do preço de terrenos em loteamento fechado…

Franco Imóveis

Divulgação

3) Juros altos, quem deve sofre. Cria-se aí uma oportunidade de aquisição com preço abaixo de mercado. Importante salientar que o fato da nossa taxa básica de juros estar no maior patamar em nível mundial, não afeta a taxa de financiamento imobiliário de forma proporcional. Quando a Selic chegou a 2% ao ano, os juros praticados no financiamento tinham uma média de 7% ao ano. Hoje a cobrança é em torno de 9%. Lembrando que existe sempre a possibilidade de se usar a prerrogativa da portabilidade quando houver o arrefecimento dessas taxas, trocando um banco por outro com juros menores. Oportunidade deve sempre ser aproveitada!

4) Apartamentos em localização privilegiada estão ficando cada vez mais escassos diante dos preços de aquisição de áreas para incorporação. Isso acaba por refletir no mercado de locações, tendo em vista que a renovação necessária para o ajuste de estoque de ofertas encontre um ponto de inflexão, fazendo com que os preços nessas regiões estejam cada vez maiores. Investidor patrimonial deve aproveitar os lançamentos das incorporadoras, uma vez que a possibilidade de se comprar uma unidade com planos de pagamento facilitados é sempre uma boa forma de se criar uma poupança forçada. Todos os lançamentos de apartamentos em localização privilegiada estão com mais de 85% das unidades vendidas! Atente-se às novidades!

5) Diante dos novos patamares de preço dos condomínios fechados já consolidados há grandes oportunidades em lançamento! Em um primeiro momento, o choque diante da nova realidade fez com que as vendas nos lançamentos não decolassem como de costume. Porém, isso está com os dias contados! Aos poucos, os clientes estão entendendo essa nova realidade e vão se deparar com incorporadores dispostos a não perderem negócios. Repito: há grandes oportunidades no mercado de lançamentos de lotes em condomínio fechado! Vou dar um exemplo prático do potencial de margem para valorização: 15 dias atrás foi vendido um terreno no condomínio Green Park, em Taubaté/SP, por 600 mil reais. Ele tinha 360 m². 12×30. Isso dá mais de 1.600 reais o m²! Um terreno em lançamento hoje está na faixa de 780 reais o m2… Oportunidade deve ser SEMPRE aproveitada!

por Paulo Franco.

Ufficio Stampa