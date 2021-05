In questo articolo vi propongo 5 ricette con il pesce spada assolutamente da provare. Il pesce spada è un pesce azzurro dalla carne gustosa e dal sapore deciso che piace sempre a tutti. Anche chi non ama particolarmente il pesce rimane conquistato dalla sua consistenza soda perfetta per tante preparazioni diverse. Le ricette con pesce spada, infatti, sono tante: pesce spada in padella, al forno, panato, fino a trasformarsi in un condimento per dei deliziosi primi piatti. Se siete tornati a casa con un bel trancio di pesce spada ho qui per voi delle ricette semplici e veloci che faranno la gioia di tutta la famiglia.

Inizio la mie proposte con la pasta al sugo di pesce spada, un primo piatto buonissimo e veloce da preparare adatto per i pranzi di tutti i giorni o per improvvisare una cena tra amici. Questo sughetto al pesce spada si prepara in appena 10 minuti. Basta preparare un fondo con olio extravergine di oliva, sale, aglio, prezzemolo e pomodorini, saltare tutto insieme, aggiungere il pesce spada e cuocere. Nel frattempo lessare gli spaghetti, e una volta cotti al dente saltarli in padella col condimento… una vera bontà!

Per chi cerca un’alternativa alla pasta ho pensato al riso con pesce spada e zucchine, una ricetta ideale per la bella stagione che si prepara in pochissimo tempo, profumata e aromatica grazie all’unione del limone e del pesce spada. Questo è un primo piatto leggero e delicato che può essere preparato anche il giorno prima perché perfetto da servire freddo.

Continuo le mie proposte con il pesce spada alla siciliana, un piatto profumato e pieno di sapore! Per prepararlo oltre al pesce spada occorrono capperi, olive, menta e tanto origano… insomma tutti gli ingredienti tipici della cucina mediterranea! Nella sua estrema semplicità questo secondo conquisterà tutti!

Concludo in bellezza con due secondi piatti facili e gustosi: il pesce spada panato al forno e il pesce spada alla mandorle, due ricette una più buona dell’altra! Scrivetemi nei commenti se queste 5 ricette con il pesce spada vi sono piaciute e qual è la vostra preferita.