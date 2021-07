50-citazioni-per-capire-la-scienza

Una raccolta di pensieri espressi nei secoli da chi ha fatto della scienza la propria ragione di vita per comprendere il ruolo che la scienza ha – o dovrebbe avere – nella nostra società

Scegliere 50 citazioni per raccontare la scienza è un po’ come scegliere 50 stelle per raccontare un’intera galassia. Nella gallery top 50 che proponiamo qui ci sono donne e uomini di ogni epoca, con persone vissute ben prima che il metodo scientifico stesso fosse definito e altre contemporanee e in piena attività. Ci sono matematici, astronomi, medici, fisici, chimici e scienziati dalle più diverse specializzazioni, ma non solo. Protagonisti di questa carrellata sono anche personaggi che hanno dedicato la loro vita ad altro – dalla musica al teatro, fino all’imprenditoria – e che hanno saputo sintetizzare in poche efficacissime parole le questioni cruciali del rapporto tra scienza e società.

Scorrendo le foto e leggendo le didascalie non troverete solo citazioni sui princìpi e sulle conoscenze della scienza, ma anche questioni morali, etiche, prospettive future e riflessioni su ciò che è il metodo scientifico è, e soprattutto su ciò che non è. Da celebrità che hanno fatto la storia della scienza (qui trovate approfondimenti dedicati a Darwin e Einstein) si spazia fino a volti decisamente meno noti, con ampio spazio a personalità del nostro paese ma anche protagonisti internazionali, dai premi Nobel agli astronauti, dai dirigenti di ricerca ai divulgatori e ai giornalisti scientifici.