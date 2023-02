50 crianças Yanomami estão internadas no único hospital infantil de RR; 4 com desnutrição grave estão na UTI

No total, há 58 crianças indígenas internadas no Hospital da Criança Santo Antônio, sendo oito de outros povos. Maior território indígena do Brasil, a Terra Yanomami enfrenta uma das piores crises sanitárias da história em três décadas de demarcação. Menino Yanomami de 10 se recupera de malária no hospital infantil em Boa Vista

O número de crianças Yanomami internadas no único hospital infantil de Roraima, em Boa Vista, chegou a 50 nesta segunda-feira (6). Desde o dia 16 de janeiro, equipes do governo federal fazem o resgate de crianças doentes e mandam para o Hospital da Criança Santo Antônio, unidade em referência no atendimento infantil.

Das 50 crianças, quatro delas estão internadas na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) com desnutrição grave. Nesse domingo (5), um bebê de um ano e cinco meses com quadro grave de desnutrição, desidratação e problemas respiratórios morreu em Surucucu. O resgate não pôde ser feito devido ao mau tempo.

Número de internações:

58 crianças indígenas internadas no Hospital da Criança Santo Antônio;

50 são Yanomami;

8 são de outros povos;

4 estão internadas na UTI com desnutrição grave.

Maior território indígena do Brasil, a Terra Yanomami enfrenta uma das piores crises sanitárias da história em três décadas de demarcação. Devido ao avanço do garimpo ilegal na região, crianças e adultos enfrentam casos severos de desnutrição e malária.

Desde o dia 16 de janeiro, equipes do Ministério da Saúde e Força Aérea Brasileira fazem o resgate de crianças nas comunidades e mandam para Boa Vista os casos que precisam de internação. Nos quadros mais graves, as crianças são internadas na única unidade de atendimento infantil em Roraima.

Durante uma visita técnica no Hospital da Criança Santo Antônio, a Defensoria Pública da União verificou que as internações de crianças Yanomami com desnutrição só ocorrem quando acompanhada de outra comorbidade que justifique.

Por exemplo, uma criança com desnutrição grave só seria internada caso estivesse com pneumonia ou malária, como explicou um médico responsável pelo setor de pediatria ao órgão. Com isso, uma das recomendações da DPU ao hospital é que todas os casos sejam atendidos na unidade.

No mês passado, a diretora-geral do Hospital da Criança, Francinete Rodrigues, disse que o número de internados é expressivo. À época, de 64 internações infantis, 53 eram de crianças Yanomami.

“A gente diz [que o número de internações] é alto porque não é de costume ter esse número. É um número expressivo. Mas, a gente está conseguindo trabalhar e conseguindo dar conta no momento”, disse.

Há casos em que as crianças resgatadas chegam a pesar duas vezes menos do que deveriam. Como o caso da menina 4 anos, com 9,9 kg – o equivalente a um bebê de 8 meses –, quando o ideal seria 16 kg para a idade dela.

A invasão do garimpo predatório, além de impactar no aumento de doenças no território, causa violência, conflitos armados e devasta o meio ambiente – com o aumento do desmatamento, poluição de rios devido ao uso do mercúrio, e prejuízos para a caça e a pesca, impactando nos recursos naturais essenciais à sobrevivência dos indígenas na floresta.

Doentes, os adultos não conseguem buscar comida para a família ou cultivar plantações na terra devastada, o que impacta na dieta das crianças, as mais fragilizadas. É um ciclo que leva à fome e tem provocado a grave crise humanitária no território.

Situação Yanomami

Maior território indígena do país, a Terra Yanomami está no centro do debate nacional após dezenas de denúncias revelarem o caos sanitário na saúde. São relatos e imagens que expõem indígenas extremamente desnutridos e com malária, abandonados pelo governo.

Autoridades locais, líderes indígenas, organizações e ambientalistas afirmam que a maior causa para se chegar ao atual caos sanitário da reserva foi o avanço do garimpo, frente à omissão do estado brasileiro em assegurar a proteção do território e, consequentemente, aos Yanomami.

Em dezembro do ano passado, o g1 e a GloboNews mostraram imagens de crianças Yanomami sofrendo com desnutrição grave na Terra Indígena. As fotos, divulgadas pela associação Urihi Associação Yanomami, revelaram meninos e meninas extremamente magros e com costelas aparentes.

Em 2021, o g1 e o Fantástico já tinham registrado cenas inéditas e exclusivas de crianças extremamente magras, com quadros aparentes de desnutrição e de verminose, além de dezenas de indígenas doentes com sintomas de malária em comunidades Yanomami.

O atual governo estima que ao menos 570 crianças morreram na região nos últimos quatro anos, vítimas de desnutrição, malária, pneumonia e contaminação por mercúrio. Em 2022, foram 99 mortes de crianças.

