Precursori di battaglie per i diritti civili, rappresentanti di nuove istanze, figure che hanno cambiato le storie: ecco alcuni politici di cui dovremmo parlare più spesso

Alcuni sono stati precursori di riforme molto importanti. Altri hanno rappresentato minoranze nel mondo della politica per sostenere i diritti di intere comunità. Altri ancora con le loro idee hanno cambiato la storia di un territorio o di uno stato. Col tempo, però, l’opinione pubblica si è progressivamente dimenticata del loro contributo e della loro importanza.

Dall’Italia all’Europa, fino agli Stati Uniti e alla Cina, vi proponiamo le storie di 50 politici dimenticati, in un momento storico dove il rapporto fra cittadini e politica, complici i social network, è molto più diretto e veloce rispetto al passato. Una condizione che spesso annebbia i ricordi di altri momenti e fagocita i veri precursori di battaglie politiche e sociali.

Dall’emancipazione femminile ai diritti civili, fino alle minoranze, spesso oggi abbiamo i ricordi annebbiati rispetto a chi ha lottato e si è imposto per cambiare le cose. Come, fra gli altri, i padri fondatori dell’Unione europea che, prima di tutti, hanno consentito un presente di pace, libertà e diritti: da Alcide De Gasperi a Jean Monnet, da Johan Willem Beyen fino ad Altiero Spinelli.

Ma non solo. Per esempio, quando si parla di divorzio non sempre si ricorda la figura di Loris Fortuna che si è battuto in prima linea perché questo diritto fosse riconosciuto anche in Italia. Oppure, in un momento in cui il movimento Black Lives Matter chiede maggiore uguaglianza sociale, è bene ricordare le prime figure politiche afroamericane che hanno raggiunto posizioni apicali negli Stati Uniti: da Shirley Chisholm, prima donna eletta al Congresso, fino a Robert C. Weaver, primo afroamericano a essere nominato a livello di gabinetto. O ancora, all’interno del dibattito per riconoscere parità di di genere nel mondo politico, è bene rievocare la figura di Ellen Johnson Sirleaf, prima donna eletta come capo di stato in Africa, o di Nilde Iotti, prima donna a essere nominata presidente della Camera.