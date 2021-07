50-sfumature-di-design-d’autore

Purchase è una piccola città di Westchester, vicino al confine tra Connecticut e New York. Un luogo ideale per famiglie, con una splendida natura circostante. Qui l’ex avvocato (oggi interior designer) Melanie Morris ha progettato la residenza per l’imprenditore, e padre di tre figli, proprietario dell’iconico ristorante e panetteria di famiglia, Possiede Junior’s di New York.

«Il cliente desiderava una casa confortevole dove poter trascorrere del tempo con i suoi figli ma anche intrattenere i suoi amici. La prima volta che ci siamo visti mi disse: ‘tu non mi dirai come fare una cheescake e io non ti dirò come progettare una casa’. È stato letteralmente il cliente dei sogni, mi ha dato completa fiducia e libertà creativa», dice Morris.

Ph Adam Kane Macchia

«La maggior parte della casa è stata riprogettata, a partire dall’installazione di una nuova scala a ringhiera in ottone, sotto cui spicca la poltrona Up di Gaetano Pesce. Abbiamo rimosso alcune pareti e ampliato la polveriera. Anche l’illuminazione è stata rimossa e sostituita con infissi moderni e più eleganti. Per fortuna abbiamo lavorato con un appaltatore con cui il cliente aveva già collaborato nei suoi ristoranti. Il team di Talin Carpenters ha fatto di tutto per realizzare la mia visione». Racconta Melanie Morris che, per questa progetto si è concentrata sul soggiorno dividendolo in due aree salotto distinte.

Una pastello, con tessuti morbidi e colori tenui, in cui la designer ha installato due divani di Pierre Augustin Rose e un tavolino in marmo colorato di Patricia Urquiola per Budri. Nell’altra più classica, dalle texture più audaci, troviamo il grande divano Gentry di Moroso, le sedute Ipanema di Poliform e un accattivante angolo bar in marmo.

Ph Adam Kane Macchia

«Come nel sogno di ogni designer, il cliente aveva una bellissima collezione d’arte per adornare le pareti della sua casa. Tra questi il dipinto blu e rosso, realizzato dal padre del cliente, che abbiamo appeso sopra le sedie Faye Toogood. Mentre nella sala da gioco, troviamo la grande scritta neon di Andrea Bowers, insieme ad un tavolo da biliardo creato da James de Wulf», afferma Morris.

La stanza preferita del cliente? Senza dubbio la camera da letto, «era entusiasta – continua la designer – di quanto fossero confortevoli gli arredi. Durante la pandemia, è stata una fortuna per questa famiglia avere questo grande spazio in cui trascorrere il tempo insieme».

Ph Adam Kane Macchia

«Il risultato finale è stato esattamente come sperato. Quando un cliente ripone la sua piena fiducia in te il designer deve avere un’idea chiara del risultato e di ciò che il design deve esprimere. I miei interni sono un riflesso della mia natura ottimista ed estroversa. Il mio obiettivo è sempre stato quello di creare ambienti che edificanti che ispirino, che siano esteticamente belli me che vengano anche incontro alla praticità quotidiana. Trovare quell’equilibrio è ciò che ha sempre guidato la mia creatività», conclude Morris.