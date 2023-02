5G: mais seis cidades da região de Campinas passam a ter o sinal liberado; veja quais

Entidade alerta, no entanto, que liberação não significa oferta imediata do serviço. Moradores precisam realizar a troca das antenas parabólicas; entenda. Sinal 5G foi liberado em cidades da região

Júlia Martins/g1

Mais seis cidades da região de Campinas (SP) passaram a receber o sinal da internet móvel de quinta geração, o 5G. Além da metrópole, que já havia sido contemplada na virada do ano, Hortolândia (SP), Indaiatuba (SP), Jaguariúna (SP), Monte Mor (SP), Sumaré (SP) e Valinhos (SP) entraram para a lista.

A confirmação da chegada da tecnologia aos municípios foi passada pela Siga Antenado. Segundo a entidade, criada pelas operadoras Claro, TIM e Vivo, vencedoras da principal faixa do leilão da nova internet, a liberação não significa oferta imediata do serviço, algo que dependerá das operadoras.

Em todo o país, 78 cidades já receberam autorização para ativação do sinal 5G, informou a entidade.

LEIA TAMBÉM

Entenda o que muda na prática com a chegada do 5G

‘Internet das coisas’: como o 5G poderá beneficiar setores da indústria, agricultura e medicina

Veja como é o processo para que um celular com 5G possa ser utilizado no Brasil

Troca de antenas

Quando as operadoras de telefonia ativarem o 5G, as antenas parabólicas antigas terão o funcionamento afetado, já que podem começar a sofrer com interferências por operar em uma frequência muito semelhante.

A região de Campinas possui 38.051 antenas que devem ter o funcionamento afetado e precisam ser substituídas. O processo de substituição começou em outubro para cidades com mais de 500 mil habitantes e em dezembro, para as demais.

Veja na tabela abaixo o n° de antenas que precisam ser trocadas nos principais municípios:

Antenas parabólicas na região

Como fazer a troca

A substituição atual se assemelha ao momento em que o sinal analógico deixou de existir, e as pessoas precisaram do conversor digital.

A Siga Antenado tem um programa de distribuição gratuita da nova parabólica digital, conversor e cabos. Para fazer parte, é preciso se encaixar nos seguintes critérios:

Ser inscrito no CadÚnico;

Possuir uma antena parabólica tradicional, devidamente instalada e conectada à TV.

Quando o 5G chegar em determinada região, o morador pode verificar se tem direito à nova parabólica gratuita por meio do site sigaantenado.com.br ou pelo telefone 0800 729 24 04.

Já quem não estiver no CadÚnico precisará comprar um kit de antena novo, que pode variar entre R$ 500 e R$ 600. As antenas usadas pelas TVs por assinatura não precisarão ser trocadas.

Antena parabólica que precisa ser adquirida com achegada do 5G

Reprodução/EPTV

VÍDEOS: tudo sobre Campinas e região

Veja mais notícias da região no g1 Campinas

Vittorio Rienzo