5G vs 4G: qual è la differenza?

5G contro 4G

Si dice che la tecnologia 5G o di quinta generazione sia fino a dieci volte più veloce del 4G ed è l’ultimo aggiornamento dell’infrastruttura di rete mobile del Regno Unito, che ha iniziato il suo lancio nel 2019. La tecnologia 4G o di quarta generazione è stata rilasciata nel 2012 ed è ora estesa nella sua copertura del Regno Unito. I veri differenziatori tra 4G e 5G derivano dai seguenti fattori:

Panoramica della velocità 5G vs 4G

Come accennato, si dice che il 5G sia circa dieci volte più veloce del 4G. Ma questo non vuol dire che il 4G sia esattamente lento. Quando la velocità media del 4G (poco più di 20Mbps) sale contro la media del 5G a (poco più di 200Mbps), c’è una netta differenza, così come c’era tra 4G e 3G. Quindi, se il prezzo è giusto, un piano 5G vale l’aggiornamento della velocità. Tuttavia, al momento, molto dipende da dove vivi e lavori. Se è fuori dalla copertura limitata che il 5G ha nel Regno Unito, un piano 5G non varrebbe davvero la pena se non sei in grado di utilizzare i servizi 5G. Prima di guardare la tabella seguente per ottenere una migliore comprensione delle velocità 5G rispetto a 4G, dai un’occhiata a queste definizioni tecniche per un’ulteriore comprensione.

Larghezza di banda : quantità massima di dati trasmessi su una connessione Internet in un determinato periodo di tempo. Solitamente misurato in kilobit al secondo (kps), megabyte al secondo (Mbps) o gigabyte al secondo (Gbps)

Kilobit al secondo (kps) – 8000 kps equivalgono a 1 Mbps. 10000000 kps è pari a 1,25 Gbps

Megabyte al secondo (Mbps) – 1000 Mbps equivalgono a 1 Gbps

Latenza : tempo necessario per il trasferimento dei dati tra l’origine originale e la destinazione, misurato in millisecondi (ms).

Velocità 3G VS 45 VS 5G 3G 4G 5G Distribuzione 2004-2005 2006-2010 2019 Larghezza di banda 2-3Mbps 100-300Mbps 1 Gbps Latenza 100-500Mbps 20-30 ms 5-10 ms Velocità media 144 kps 25Mbps 200-300Mbps

Capacità 5G vs 4G

Quando utilizzi la tua rete 4G , hai mai notato che puoi stare fermo sul posto per 2 minuti e Internet è fantastico un minuto e poi rallenta notevolmente il successivo? Ciò è dovuto al fatto che esiste una quantità limitata di informazioni che possono passare attraverso i rave radio, il limite di informazioni trasportate dalle onde radio è stato raggiunto al massimo. In sostanza questo significa che per migliorare la tua velocità, qualcun altro dovrà rallentare la velocità e viceversa. Tuttavia, gli aggiornamenti forniti con il 5G hanno preso in considerazione questi fattori, il che significa che c’è più spazio per tutti e i loro dispositivi per ottenere velocità Internet più elevate.

Questa funzionalità 5G sta diventando sempre più essenziale con il traffico dati in crescita del 60% all’anno poiché le persone utilizzano più dati (streaming, social media, lavoro dal telefono, ecc.). Mentre il 4G può avere difficoltà a ospitare più dispositivi nella stessa posizione. Potresti aver già sperimentato questo effetto durante un festival o una partita sportiva e avere avuto difficoltà a trovare i dati. Il 5G risolve questo problema trasmettendo a ciascun dispositivo invece di fare affidamento su una torre come il 4G, che consente al 5G di gestire fino a 1 milione di dispositivi per chilometro quadrato. Pertanto, il 5G ha una capacità maggiore di ospitare dispositivi diversi rispetto al 4G. E con un aumento annuale del 25% dei dispositivi connessi a una rete mobile, è facile capire perché c’è una tale emergenza per il 5G.

4G – Può supportare 4.000 dispositivi per km² 5G Può supportare 1 milione di dispositivi per km²



Che ha la migliore sicurezza 5G vs 4G

Trasformare il complicato problema della sicurezza della rete mobile in un semplice confronto non è semplice. La prima cosa da dire è che entrambe le reti sono crittografate e molto sicure, quindi non è il caso che ti accontenti di una rete pericolosa se scegli di avere un piano in grado di supportare solo il 4G. A proposito, il 4G non è avanzato come il 5G per la sicurezza, quindi mentre è crittografato, c’è più latenza con la connessione e la rete è più debole sotto pressione, dove molti dispositivi sono collegati contemporaneamente.

Con il 5G, la tecnologia di sicurezza è più recente e viene descritta come “lo stato dell’arte” e quindi ha senso che la nuova rete più veloce avrà livelli di sicurezza aggiornati. Con una connessione rapida, metodi di verifica avanzati e crittografia a 256 bit rispetto a 128 bit con 4G, le nuove impostazioni di sicurezza 5G sono davvero superiori. Quindi, se la sicurezza è un grosso problema per te, sarebbe meglio passare al 5G per la massima tranquillità. Ecco alcuni punti di sicurezza che sono stati aggiornati con il 5G.

Protezione della tua identità : la tua connessione è protetta da dispositivi minacciosi in grado di catturare le telefonate imitando i ripetitori cellulari. 5G crittografa il tuo ID.

Crittografia avanzata : il 5G codifica il traffico quando la tua voce e i tuoi dati viaggiano dal tuo dispositivo al ripetitore cellulare in modo che gli hacker non vogliano prendersi il tempo per decrittografare le tue informazioni.

Software più intelligente e hardware “virtuale” : i tuoi dati possono essere instradati attraverso hub virtuali che possono essere spostati o modificati rapidamente per ridurre le possibilità che i tuoi dati vengano compromessi.

Edge computing : l’edge consente l’elaborazione dei dati molto più vicino alla fonte per una migliore capacità di rilevamento delle minacce.

Qual è più economico, 5G o 4G?

Il 5G è più nuovo e più veloce, ciò comporta che i prezzi siano più alti. Le torri 5G sono state installate in abbondanza in tutto il Regno Unito per accelerare la transizione dal 4G al 5G. Ciò significa essenzialmente che questi fornitori di costi che stanno affrontando la configurazione del 5G usciranno inevitabilmente dalle tasche dei consumatori. Quindi, se il 5G è nella tua zona e stai cercando Internet veloce e non ti dispiace spendere qualche euro in più al mese, il 5G è ancora un’opzione praticabile per te. Se dai un’occhiata al grafico qui sotto puoi vedere la differenza di prezzo tra le offerte mobili 4G e le offerte mobili 5G .

Offerte solo SIM 4G fornitore 4G Chiamate Testo Dati Lunghezza del contratto Prezzo al mese Illimitato Illimitato 15 GB 12 mesi £ 8 Illimitato Illimitato 5 GB 12 mesi £ 6 Illimitato Illimitato 200 GB 12 mesi £ 23 Illimitato Illimitato 30 GB 12 mesi £ 9

Offerte solo SIM 5G fornitore 5G Chiamate Testo Dati Lunghezza del contratto Prezzo al mese Illimitato Illimitato 5 GB 12 mesi £ 12 Illimitato Illimitato 25 GB 12 mesi £ 10 Illimitato Illimitato 40 GB 12 mesi £ 19 Illimitato Illimitato 100 GB 24 mesi £ 25

Confrontiamo il mercato per trovarti la migliore offerta di banda larga mobile 0330 818 6395

Servizio gratuito – Disponibile dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 17:30

Quale ha la migliore copertura mobile 5G vs 4G?

La natura del mercato del Regno Unito è tale che ogni fornitore copre il paese in modo diverso. Ma quando si considerano nell’equazione sia le città urbane che quelle rurali, è sicuro affermare che il 4G ha la copertura più ampiamente disponibile. Ciascuno dei grandi fornitori ha circa il 99% del Regno Unito ora coperto da 4G con la continuazione del tentativo di completare il roll-out in aree remote e difficili per coprire quell’ultimo 1%. Mentre si dice che il 5G copra solo circa la metà del Regno Unito (da qualche parte circa il 42-57% della nazione). Puoi dare un’occhiata all’elenco seguente per avere un’idea del tipo di disponibilità 5G che il Regno Unito ha dai 4 fornitori con la copertura più ampia.

EE – 160 grandi città

O2 – 183 grandi città

Tre – 193 grandi città/città

Vodafone – 124 grandi città

Quali città hanno sia 5G che 4G?

Questo dipende dal provider di rete e dalla città. In questa fase nel Regno Unito, tutti i principali fornitori operano in 5G nelle principali città come Londra, Birmingham, Manchester e Glasgow. In totale oltre 110 paesi e città hanno ora una connessione 5G con almeno un provider. Dando queste statistiche, è lecito ritenere che le città che forniscono connessioni 5G forniscano anche connessioni 4G. Di seguito puoi trovare un elenco completo di provider 5G che possono essere trovati in diverse città del Regno Unito per avere un’idea migliore del tipo di copertura che ha il 5G.

Città/Città EE & BT & CMlink Vodafone & Voxi & Virgin & Lebara Tre e intelligente O2 & Giffgaff & Tesco & Lyca Aberdeen ✅ ✅ ✅ ✅ Bagno ✅ ❌ ✅ ❌ Birmingham ✅ ✅ ✅ ✅ Blackburn ✅ ✅ ✅ ✅ Blackpool ✅ ❌ ✅ ✅ Bolton ✅ ✅ ✅ ✅ Bournemouth ❌ ✅ ✅ ✅ Bradford ✅ ✅ ✅ ✅ Brighton ✅ ❌ ✅ ✅ Bristol ✅ ✅ ✅ ✅ Bromley ✅ ❌ ✅ ❌ Cambridge ✅ ❌ ❌ ✅ Canterbury ✅ ❌ ✅ ❌ Cardiff ✅ ✅ ✅ ✅ Carlisle ✅ ❌ ✅ ❌ Londra centrale ✅ ✅ ✅ ✅ Chelmsford ✅ ❌ ✅ ✅ Chester ✅ ❌ ✅ ✅ Cleveland ❌ ❌ ❌ ✅ Colchester ✅ ❌ ✅ ✅ Coventry ✅ ✅ ✅ ✅ Crewe ✅ ❌ ✅ ❌ Croydon ✅ ❌ ❌ ✅ Darlington ❌ ❌ ❌ ✅ Dartford ✅ ✅ ✅ ✅ Derby ✅ ❌ ✅ ✅ Doncastro ✅ ❌ ✅ ✅ Dorchester ❌ ❌ ❌ ❌ Dudley ✅ ✅ ✅ ✅ Dumfries e Galloway ❌ ❌ ❌ ❌ Dundee ✅ ✅ ✅ ✅ Durham ✅ ❌ ✅ ✅ Londra est ✅ ✅ ✅ ✅ Edimburgo ✅ ✅ ✅ ✅ Enfield ✅ ❌ ✅ ❌ Exeter ✅ ❌ ✅ ❌ Falkirk e Stirling ✅ ❌ ✅ ❌ Galashiel ❌ ❌ ❌ ❌ Glasgow ✅ ✅ ✅ ✅ Gloucester ✅ ✅ ✅ ✅ Guildford ✅ ✅ ✅ ✅ Halifax ✅ ❌ ✅ ✅ Harrogate ✅ ❌ ✅ ❌ Erpice ✅ ❌ ✅ ❌ Hemel Hempstead ❌ ❌ ✅ ✅ Hereford ✅ ❌ ✅ ❌ Huddersfield ✅ ✅ ✅ ✅ Scafo ✅ ✅ ✅ ✅ Ilford ✅ ❌ ✅ ❌ Inverness ✅ ❌ ❌ ✅ Ipswich ✅ ❌ ✅ ✅ Kilmarnock ❌ ❌ ❌ ❌ Kingston sul Tamigi ✅ ❌ ✅ ✅ Kirkcaldy ❌ ❌ ✅ ❌ Kirkwall ❌ ❌ ❌ ❌ Lancaster ✅ ✅ ❌ ✅ Leeds ✅ ✅ ✅ ✅ Leicester ✅ ❌ ✅ ✅ Lerwick ❌ ❌ ❌ ❌ Lincoln ✅ ❌ ✅ ✅ Liverpool ✅ ✅ ✅ ✅ Llandrindod Wells ❌ ❌ ❌ ❌ Llandudno ❌ ✅ ❌ ✅ Luton ✅ ❌ ✅ ✅ Manchester ✅ ✅ ✅ ✅ Milton Keynes ✅ ❌ ✅ ✅ Motherwell ✅ ❌ ✅ ❌ Newcastle sul Tyne ✅ ✅ ✅ ✅ Newport ✅ ❌ ✅ ❌ Londra nord ✅ ✅ ✅ ✅ Londra nord-ovest ✅ ✅ ✅ ✅ Northampton ✅ ❌ ✅ ✅ Irlanda del Nord ✅ ❌ ❌ ✅ Norwich ✅ ❌ ✅ ✅ Nottingham ✅ ❌ ✅ ✅ Oldham ✅ ❌ ✅ ✅ Ebridi Esterne ❌ ❌ ❌ ❌ Oxford ✅ ❌ ✅ ✅ Paisley ✅ ✅ ❌ ❌ Perth ✅ ❌ ✅ ❌ Peterborough ✅ ❌ ✅ ✅ Plymouth ✅ ✅ ✅ ✅ Portsmouth ✅ ✅ ✅ ✅ Preston ✅ ❌ ✅ ❌ Lettura ✅ ✅ ✅ ✅ Collina Rossa ✅ ❌ ✅ ✅ Rochester ✅ ❌ ✅ ✅ Romford ✅ ❌ ✅ ✅ Salisbury ✅ ❌ ❌ ❌ Sheffield ✅ ✅ ✅ ✅ Shrewsbury ✅ ❌ ✅ ❌ Slough ❌ ❌ ✅ ✅ Londra sud-est ✅ ✅ ✅ ✅ Londra sud-ovest ✅ ✅ ✅ ✅ Southall ✅ ✅ ✅ ✅ Southampton ✅ ✅ ✅ ✅ Southend-on-Sea ✅ ❌ ✅ ✅ Sant’Albano ✅ ❌ ✅ ✅ Stevenage ✅ ❌ ✅ ✅ Stockport ✅ ✅ ❌ ✅ Stoke-on-Trent ✅ ✅ ✅ ✅ Sunderland ✅ ✅ ❌ ✅ Sutton ✅ ❌ ✅ ❌ Swansea ✅ ✅ ✅ ✅ Swindon ✅ ✅ ✅ ✅ Taunton ✅ ❌ ✅ ❌ Telford ❌ ❌ ✅ ❌ Tonbridge ❌ ❌ ✅ ❌ Torquay ❌ ❌ ❌ ❌ Truro ❌ ❌ ✅ ❌ Twickenham ✅ ❌ ✅ ✅ Wakefield ✅ ❌ ✅ ✅ Walsall ✅ ❌ ✅ ❌ Warrington ✅ ✅ ✅ ✅ Watford ✅ ✅ ✅ ✅ Ovest di Londra ✅ ✅ ✅ ✅ Wigan ✅ ✅ ✅ ❌ Wolverhampton ✅ ✅ ✅ ✅ Worcester ✅ ❌ ✅ ❌ York ✅ ✅ ✅ ✅

Quale provider ha la migliore copertura 5G e 4G?

Ancora una volta, questa è una domanda relativa. In generale il leader sul 5G è tre che ha copertura in 193 città, seguito da vicino da O2 con copertura in 183 città. Questo viene confrontato con rivali come EE (160) e Vodafone (124). Le ragioni dei vari progressi nell’implementazione del 5G dipendono dai fornitori stessi. Nel caso di Vodafone, ad esempio, è perché sviluppa e gestisce la propria infrastruttura di rete, mentre le reti rivali condividono tutte, in misura maggiore o minore, l’ infrastruttura BT già consolidata . La spiegazione di Vodafone per il suo lancio più lento è che vuole fornire 5G di qualità superiore e una rete “a prova di futuro”. Con il 4G i margini sono molto più fini, con tutte le principali reti che hanno almeno il 99% del Regno Unito coperto dal loro segnale 4G.

Fornitore Copertura 4G Copertura 5G O2 99% 12% Tre 99% 18% Vodafone 99% 5% EE 99% 9%

Qual è il 5G più affidabile rispetto al 4G?

Questa è una domanda a cui è necessario rispondere con una certa sfumatura. In teoria, il più affidabile è il 4G perché ha un’ampia copertura nel Regno Unito e il rischio di non avere questo livello di segnale è molto basso. Tuttavia, come netowrk, la sua tecnologia è più vecchia e più soggetta a latenza. Il 5G ha il vantaggio della sua infrastruttura più recente, rapida e sicura. In questo senso, la rete 5G non ritarderà o andrà in crash sotto pressione con la stessa facilità del 5G. Lo svantaggio in termini di affidabilità è il fatto che il 5G ha una copertura molto limitata. Quindi, in senso tecnico, il 5G è di gran lunga una frequenza più affidabile e soprattutto per quanto riguarda i dispositivi più moderni, una connessione superiore.

Tuttavia, dovresti considerare che molti provider offrono ai propri clienti 5G opzioni 4G quando il 5G non è disponibile. Ad esempio, se vivi in ​​un’area con copertura 5G e ti rechi in una città rurale per il fine settimana senza copertura 5G, il tuo provider lo sostituirà con 4G in modo da non rimanere senza Internet.

Che è più sicuro: 5G vs 4G

L’espansione del 5G nel Regno Unito ha posto interrogativi sulla sicurezza della nuova rete e anche se le nuove torri e le onde radio saranno dannose per la vita umana. Senza entrare troppo nelle domande sui problemi di salute, i principali timori provengono dall’aumento delle onde radio e delle microonde. Questi timori sono tuttavia attenuati dal fatto che le onde 5G si trovano nella banda non ionizzante delle onde radio, il che significa che l’esposizione ad esse non è dannosa. Ofcom è arrivata al punto di pubblicare una guida sul perché il 5G è sicuro .

In termini di sicurezza dei dati, come accennato in precedenza, il 5G ha livelli di sicurezza più elevati. Tuttavia, ricorda che questo non rende il 4G pericoloso. Significa solo che il 5G ha alcune funzionalità di sicurezza aggiornate. L’aspetto della sicurezza dell’uso del 5G, poiché una frequenza dovrebbe essere di gran lunga superiore ai già potenti sistemi di sicurezza 4G. Con l’autenticazione dell’utente e la crittografia dei dati, il 5G dovrebbe fornire livelli di sicurezza più elevati, in parte perché non identifica gli utenti della frequenza tramite la loro scheda SIM.

Torre 4G contro una torre 5G

Ci sono un paio di differenze chiave tra 4g tower e 5g. Oltre alle ovvie differenze nell’aspetto, troverai una maggiore concentrazione di torri 5G rispetto alle torri 4G in una determinata area. Cioè, se riesci a individuarli. Le torri 5G non richiedono molta energia e possono stare sui lampioni e sulle pensiline degli autobus a causa delle loro piccole dimensioni che le rendono difficili da individuare. Le loro dimensioni sono indicate come “small cell” rispetto alla tecnologia “macro cell” sulle torri 4G che hanno una presenza fisica. Il motivo principale della loro maggiore concentrazione rispetto alle torri 4G è dovuto al fatto che il 5G opera su una lunghezza d’onda più corta. Considerando che le torri 4G grandi e molto evidenti funzionano su lunghezze d’onda più lunghe. Dai un’occhiata alla tabella qui sotto per approfondire un po’ l’argomento.

Torri 5G vs Torri 4G Differenze Torre 4G Torre 5G Dimensione Grande e notevole Piccolo e si fonde con l’ambiente circostante Installazione Richiede un paio di giorni Può richiedere meno di alcune ore Importo necessario Per coprire un’area sono necessari meno distanze Portata limitata, ne servono di più per coprire un’area Copertura La lunghezza d’onda 4G può coprire fino a 10 miglia. Frequenze d’onda più lunghe possono causare Internet più lento. La lunghezza d’onda del 5G può coprire fino a 1.500 piedi. Le frequenze delle onde più corte consentono una connessione Internet più veloce. Come funziona Le torri di antenne ad alta potenza trasmettono segnali su lunghe distanze Un’interfaccia aerea invia segnali radio per consentire la trasmissione dei dati

Che aspetto ha una torre 5G? Tower è un termine improprio, perché a differenza del 4G, non sono in realtà torri per la maggior parte del tempo. Sono scatolari e abbastanza compatti da poter essere fissati a pali telefonici, pensiline degli autobus e persino sotto i tombini (alcuni fornitori stanno considerando questa come un’opzione per accelerare il lancio).

5G vs 4G Vantaggi e svantaggi

Ora che abbiamo attraversato molte discrepanze che differenziano 5G e 4G, diamo un’occhiata a una panoramica dei vantaggi e degli svantaggi che accompagnano le diverse generazioni di reti mobili.

Vantaggi e svantaggi del 4G

I dispositivi cabapable 4G sono più economici e prevalenti sul mercato

Ha una copertura più ampia

Ampiamente disponibile nel Regno Unito e nel mondo

Rete matura: molte buone funzionalità aggiunte durante il suo sviluppo

Velocità Internet più lente

Capacità per meno dispositivi per km²

Latenza maggiore

Non ottimale per applicazioni con dati superiori come Internet delle cose intelligenti (es: sistema di sicurezza domestica intelligente)

Vantaggi e svantaggi del 5G

Velocità Internet più veloce

Capacità per più dispositivi per km²

Bassa latenza

Divisione della rete: capacità di connettere e gestire diversi consumi di dati per dispositivo connesso alla stessa rete

Ottimale per applicazioni di dati superiori come Internet of Things (es; auto autonome)

Nuova rete: le funzionalità non verranno aggiunte nelle fasi iniziali (MIMO, 256QAM, ecc.)

I dispositivi compatibili con 5G sono più costosi

Le reti 5G non hanno ancora una copertura capillare

Disponibilità limitata nel Regno Unito e nel mondo: è possibile eseguire il downgrade a 4G in un’area che non dispone di copertura 5G

Le velocità di caricamento elevate consumeranno più dati e possono quindi essere più costose

La batteria si scarica a una velocità maggiore a causa del consumo ad alta frequenza

Lanciare il 5G nel Regno Unito

Il lancio del 5G nel Regno Unito è iniziato correttamente con EE e Vodafone che hanno offerto piani pronti per il 5G a maggio 2019. Da allora ci sono stati vari successi nell’ottenere l’espansione della frequenza raggiunta. Ogni provider è in competizione per ottenere la percentuale più alta il più velocemente possibile, con eccezioni degne di nota come Vodafone che mira a costruire una qualità superiore per battere i rivali a lungo termine. EE e tre hanno guidato l’accusa nell’acquisto di larghezza di banda e nel portare la loro tecnologia nelle città del Regno Unito.

Nel 2021 la copertura di rete del 5G, all’incirca raddoppiata e di fronte a un’agenda di notizie molto più fitta per il 2020 e il 2021 poiché la pandemia era al centro della scena, il lancio è proseguito tranquillamente. Una rapida occhiata alla copertura e puoi vedere che al progetto sono mancate le solite critiche che accompagnano l’infrastruttura del Regno Unito. Ofcom ora stima che almeno il 43-57% del Regno Unito sia coperto da 5G su almeno un provider di rete.

Velocità 5G vs 4G

Il 5G è stato sviluppato per sostituire il 4G e fungere da aggiornamento a lungo termine. È quindi logico che proprio come il 4G era circa dieci volte più veloce del 3G, il 5G sia circa dieci volte più veloce del 4G.

Velocità 3G VS 4G VS 5G Generazione Velocità massima 3G 3,1 Mbps 4G 100-300Mbps 5G 10.000Mbps

Sono stati condotti vari studi per testare la velocità del 4G nel Regno Unito e i risultati spesso può variare. Le ragioni di ciò includono i fattori di posizione, larghezza di banda disponibile, dispositivi utilizzati e molti altri fattori minori. I problemi con il 5G includono anche ostacoli come edifici e persino alberi che bloccano il segnale di rete. In generale però il Regno Unito ha una media di 20 mb/s su 4G (una cifra spesso criticata) e nella migliore delle ipotesi, poco più di 100 mb/s con condizioni favorevoli. Il 5G parte da una stima realistica di 200 mb/s, ma può salire fino a 1 GB/s (1000 mb) per la velocità di download. In termini reali, questo significa scaricare facilmente diversi film full-length HD in meno di un’ora. Tuttavia, i problemi con il 5G sotto forma di ostacoli che bloccano il segnale come edifici e persino alberi possono causare una variazione della velocità.

Quale percentuale del Regno Unito può accedere alla banda larga mobile 5G

Ofcom stima che almeno il 43-57% può accedere al 5G e ci sono circa 104 paesi e città che possono accedere alla frequenza. Ciò si applicherebbe anche a tutti i dispositivi mobili a banda larga .

Quante torri 5G ci sono rispetto alle torri 4G In questa fase nel Regno Unito ci sono 1.427.795 torri 4G secondo l’Office of National Statistics. Tuttavia, non ci sono informazioni sulla quantità di torri 5G nel Regno Unito, poiché i numeri cambiano rapidamente ogni giorno a causa della loro facilità di installazione e dell’elevata domanda.

Qual è il futuro della banda larga mobile?

Il futuro della banda larga mobile sarà potenzialmente rivoluzionato dal 5G, poiché già con il 4G offre un’alternativa convincente alla banda larga domestica. Vodafone e tre hanno già fatto passi per aggiornare la loro offerta mifi con dispositivi 5G ready e anche i rivali stanno senza dubbio pensando di entrare nell’area. Il dispositivo Gigacube 5G offerto da Vodafone è un tentativo aggressivo di andare avanti e persino di attirare i clienti lontano dalle tradizionali offerte a banda larga e Wi-Fi, del tutto. Quindi puoi contare su alcune offerte 5G davvero allettanti in futuro.