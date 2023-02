6 muaj nën robërinë ruse, vdes komandanti ukrainas

Një komandant ushtarak ukrainas që mbrojti fabrikën Azovstal të Mariupol ka vdekur, tha familja e tij.

Oleh Mudrak ishte komandant i batalionit të parë të Azovit dhe ishte përpjekur të mbronte mbajtjen e fundit të Ukrainës në Mariupol kur u kap nga forcat ruse.

Ai kaloi gjashtë muaj në robërinë ruse, gjatë së cilës i mbijetoi një shpërthimi në burgun Olenivka.

Mudrak u la i lirë në shtator 2022 si pjesë e një të burgosuri të shkëmbimit të luftës./albeu.com

Oleh Mudrak, commander of Azov’s 1st Battalion, defended Azovstal. Then he went through 6 months of Russian captivity.

Today his heart stopped beating. His nephew wrote: “Oleh lit up the hearts of everyone around him.”

RIP, Hero.

Photos: before and in Russian captivity. pic.twitter.com/jPVDB9JqZ7

— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) February 22, 2023