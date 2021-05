In questo articolo vi propongo 6 ricette di lasagne alle verdure assolutamente da provare. Le lasagne alle verdure sono un alternativa leggera, gustosa e colorata alle classiche lasagne al ragù. Cuciniamole per il classico pranzo della domenica oppure prepariamole per una cena tra amici… sono sicura ne rimarranno conquistati! Tutte queste ricette di lasagne alle verdure sono facili e veloci da realizzare, possiamo anche prepararle in anticipo, conservarle in frigo e cucinarle all’ultimo momento. Questa raccolta farà felici anche i vegetariani perché tutte queste ricette sono realizzate senza carne e senza pesce.

Inizio le mie proposte con le lasagne ai carciofi, bastano delle lasagne fresche, della mozzarella, della besciamella (possiamo prepararla sul momento, ma niente vieta di usare quella pronta, che di certo ci fa risparmiare un po’ di tempo)e una spolverata di formaggio grattugiato e in poco tempo faremo un piatto davvero buonissimo.

Continuo con le lasagne con ragù di verdure, un primo piatto facile e veloce da preparare, ideale per chi vuole una versione leggera ma al tempo stesso sfiziosa al pari delle classiche lasagne alla bolognese. Per la preparazione di queste lasagne vegetariane ci occorrerà davvero pochissimo tempo! Il ragù infatti non necessità di una lunga cottura: basta saltare in padella zucchine, peperoni, piselli e carote, aggiungere della salsa di pomodoro e in pochi minuti realizzeremo un gustosissimo condimento per le lasagne.

Per chi cerca un primo piatto ricco e gustoso, ideale da portare in tavola per il pranzo della domenica, vi consiglio le lasagne ai funghi. Basta realizzare dei semplici funghi trifolati e una besciamella fatta in casa ed il gioco è fatto: le lasagne sono pronte per andare in forno!

In questa raccolta di lasagne alle verdure potevano mancare le zucchine? Assolutamente no! Vi propongo le lasagne con ragù di zucchine, un primo piatto perfetto per ogni occasione, ottimo anche per le scampagnate o gite fuori porta. Il ragù di zucchine si realizza in pochi e semplici passaggi. basta saltare le zucchine in padella, aggiungere la passata di pomodoro, cuocere a fuoco basso, e realizzeremo un sugo gustoso e leggero!

Concludo questa in bellezza con le lasagne ricotta e pesto, una ricetta pensata anche a chi è alle prime armi in cucina. Basta avere in casa della ricotta, delle lasagne fresche (vanno bene anche quelle del banco frigo dei supermercati), un barattolo di pesto e il piatto è praticamente già pronto! Proprio la sua rapidità e facilità di esecuzione rendono questa ricetta perfetta quando si hanno ospiti improvvisi e li si vuole stupire con un piatto ricco e gustoso. Scrivetemi nei commenti se queste 6 ricette di lasagne alle verdure vi sono piaciute e qual è la vostra preferita.