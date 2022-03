6 scelte che ognuno di noi può fare per frenare i cambiamenti climatici

Un importante studio che ha riunito tre prestigiose istituzioni ha stabilito che 6 semplici regole frenerebbero sensibilmente i cambiamenti climatici, se applicate dai paesi benestanti, quelli che, in base al loro stile di vita, hanno un impatto notevole sul pianeta. L’analisi di tali dati ha rilevato che i sei passaggi che riportiamo sotto potrebbero ridurre le emissioni globali tra il 25% e il 27%:

1) Segui una dieta prevalentemente vegetale, con porzioni sane e senza sprechi

2) Acquista non più di tre nuovi capi di abbigliamento all’anno

3) Conserva i prodotti elettrici per almeno sette anni

4) Non viaggiare con voli aerei a breve raggio se non una volta ogni tre anni, e a lungo raggio ogni otto anni

5) Sbarazzati dei veicoli a motore personali

6) Fai almeno una tra le seguenti scelte: passa all’energia verde, isola la tua casa o investi in finanziamenti sostenibili.

Photo by Nomadic Julien on Unsplash

Le regole sono state messe a punto dagli accademici dell’Università di Leeds, insieme agli esperti della società di ingegneria globale Arup e al gruppo C40 delle città del mondo. Secondo i loro calcoli, l’assunzione dei sei impegni potrebbe rappresentare un taglio di un quarto delle riduzioni delle emissioni necessarie per mantenere il riscaldamento globale entro i 1,5 C°. Lo studio è stato pubblicato in concomitanza al lancio del nuovo movimento per il clima che lo comprende, e che si chiama “The Jump”, come il salto che le persone relativamente benestanti dovrebbero impegnarsi a fare sottoscrivendo i sei impegni. “Questo pone fine una volta per tutte al dibattito sul fatto che i cittadini possano avere un ruolo nella protezione della nostra terra. Non abbiamo tempo per aspettare che un gruppo agisca, abbiamo bisogno di “tutta l’azione di tutti gli attori ora”, ha detto Tom Bailey, co-fondatore della campagna. Chiaro poi che, in associazione o in parziale sostituzione alle sei regole, le scelte da fare per invertire o almeno frenare i cambiamenti climatici che stanno destabilizzando il pianeta sono anche molte altre. Qui avevamo riportato quelle riconosciute come scelte più efficaci secondo altri ricercatori: in primis, fare un figlio in meno; ma anche limitare gli acquisti in tutti i settori, non solo l’abbigliamento. Tutto questo pare ancora più stringente dopo l’ultimo ammonimento del Gruppo intergovernativo sui cambiamenti climatici (IPCC) che ha rilevato come tutto stia precipitando più velocemente del previsto. La richiesta rivolta ai singoli cittadini in alcun modo – comunque – vuole limitare le responsabilità delle amministrazioni, che molto meglio potrebbero fare, ad esempio, nel limitare il ricorso ai mezzi a motore privati. “La ricerca mostra chiaramente che i governi e il settore privato hanno il ruolo più importante da svolgere, ma è altrettanto chiaro dalla nostra analisi che gli individui e le comunità possono fare un’enorme differenza”, ha puntualizzato Bailey. Resta chiaro che alcuni dei cambiamenti richiesti dalla campagna dipendono, almeno in parte, da cambiamenti sistemici: il costo proibitivo delle tariffe ferroviarie – specie l’alta velocità – lasciano spesso ben poca scelta alle persone, se non quella di utilizzare voli a corto raggio per i viaggi essenziali, dove esistono compagnie low cost che invece non sono presenti nel mercato dei trasporti su rotaia. Ma anche l’auto è molto spesso più economica al treno, soprattutto se a viaggiare è una famiglia.

