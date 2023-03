Um festival repleto das mais belas Orquídeas

Acontece neste final de semana, sábado (18) e domingo (19) de Março, o 6º Festival de Orquídeas no Orquidário Santa Bárbara . A entrada é gratuita, no sábado das 9h às 17h e no domingo das 9h às 16h.

No festival estarão presentes além do Orquidário Santa Bárbara e o Orquidário Chácara Bela Vista de Assis/SP, para exposição e venda com novidades e as mais belas espécies de Orquídeas, assim como Suculentas e Cactus.

Profissionais estarão de plantão para dar dicas e tirar dúvidas sobre cultivo dessas plantas.

No evento, o visitante encontrará diversas espécies e mudas de Orquídeas vandas, cattleyas, oncidium, purpuratas, sapatinho, assim como suculentas, cactus e muito mais, e poderá ainda adquirir plantas raras muito apreciadas por colecionadores. Outro destaque serão os vasos e materiais para cultivos para deixar suas orquídeas explendorosa.

O visitante poderá apreciar também uma deliciosa gastronomia em Food Truck. Um passeio para toda família.

6º Festival de Orquídeas no Orquidário Santa Bárbara

Serviço

Local: Orquidário Santa Bárbara – Rua Antonio de Oliveira Lino, n. 378 Bairro Jardim Santa Alice – Santa Bárbara d´Oeste/SP.

Datas e Horários: sábado 18 das 9h às 17h e no domingo das 19 das 9 às 16h.

Entrada: Gratuita

Mais Informações: Telefone / Whatsapp : (19) 3454-7328 – (19) 9 9220-3499

Site: http://www.orquidariosantabarbara.com

e-mail: osb@orquidariosantabarbara.com

Facebook: @orquidariostabarbara

Instagram: @orquidariosbo

