In questa raccolta vi proponiamo 7 secondi piatti light facili e veloci da realizzare, uno più buono dell’altro! Con l’arrivo della bella stagione, sia per pranzo che per cena, si preferiscono dei piatti con cotture veloci, leggeri e sfiziosi, capaci di soddisfare l’appetito senza appesantire. Per questo motivo, dopo avervi proposto dei primi piatti light abbiamo pensato di completare il menù giornaliero con dei secondi piatti light perfetti per la cucina di ogni giorno. Le nostre proposte di secondi piatti sono tante e prevedono verdure, legumi, carne e pesce che, se accompagnati a un contorno, posso essere anche proposti come piatti unici.

Iniziamo le nostre proposte con la frittata di ceci con patate rosse e cipollotti, un piatto vegano, delizioso e senza uova, a base di acqua e farina di ceci. Questo è un piatto semplice ma anche saporito, perfetto per chi ama provare ricette nuove e diverse dal solito.

Per chi ama la carne vi suggeriamo gli spiedini di tacchino, un secondo piatto sfizioso perfetto per la cucina di ogni giorno. La carne di tacchino è magra e nutriente, quindi è ottima da gustare sia a pranzo che a cena. Accompagniamo questi spiedini con un’insalata mista ed ecco pronto un secondo piatto leggero e saporito.

Stanchi della classica fettina di pollo alla griglia? Vi proponiamo allora il petto di pollo con crema di avocado una ricetta facile e veloce che si prepara in poco tempo e ci permette di portare in tavola un piatto semplice ma raffinato.

Per chi ama il pesce, proponiamo le polpette gamberi e patate, un piatto gustoso e molto semplice che possiamo servire come secondo ma anche come contorno o antipasto. Queste sfiziose polpette si preparano in poche mosse e si possono fare sia con gamberetti freschi che surgelati. Noi le abbiamo cotte in forno con un filo di olio, ma se abbiamo fretta possiamo anche cuocerle in maniera più svelta in padella.

Cercate qualcosa di buono e sfizioso con i piselli? Vi proponiamo allora le frittelle di piselli, un piatto gustoso e veloce che si può preparare con i piselli freschi oppure con quelli surgelati. Possiamo servirle come secondo, ma anche come antipasto o contorno e sono ottime anche per farcire panini, burger e piadine.

Avete voglia di un secondo piatto leggero e gustoso? Vi consigliamo allora di provare la ricetta delle polpette di quinoa e spinaci, un piatto vegetariano delizioso! La preparazione è molto semplice: basta amalgamare gli spinaci saltati in padella con quinoa, uova, formaggio e una spolverata di pangrattato e otterremo delle polpette davvero irresistibili.

Concludiamo questa raccolta di ricette con le zucchine ripiene di tonno, perfette da servire a pranzo o a cena, e da accompagnare con del pane tostato… siamo sicuri che nella loro semplicità conquisteranno tutti, grandi e bambini! Che ne dite allora di provare questi 7 secondi piatti light facili e veloci? Forza, provateli e poi fateci sapere se vi sono piaciuti!