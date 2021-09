7 SETTEMBRE 2021 “LA MIA FAMIGLIA A SOQQUADRO”in prima visione assoluta tv su RAI 1 alle 21.25 Diretto e prodotto da MAX NARDARI

“LA MIA FAMIGLIA A SOQQUADRO” in prima visione assoluta tv su RAI 1 alle 21.25

Il poliedrico Max Nardari, attualmente nelle radio con il tormentone estivo dal titolo “CENTO COSE”, il cui videoclip ha superato le 60.000 visualizzazioni su Youtube, torna in veste di regista e produttore martedì 7 settembre ore 20.45 con l’anteprima assoluta tv su RAI 1 del film “LA MIA FAMIGLIA A SOQQUADRO”, prodotto dalla sua casa di produzione Reset Production e distribuito da Europictures.

Il film, già approdato nelle sale cinematografiche, ha fatto vincere a Nardari il “Leone di Vetro” alla 75° Mostra del Cinema di Venezia e tantissimi altri premi internazionali.

Nel cast ci sono Eleonora Giorgi, Bianca Nappi, Marco Cocci, Ninni Bruschetta, Gabriele Caprio, Elisabetta Pellini, Elisa di Eusanio e Roberto Carrubba. Il film è una commedia family dalla trama molto originale che tocca tematiche attuali come la dipendenza dai social, l’omologazione, il bullismo e la disgregazione familiare, raccontate con delicatezza e con un sorriso.

Max Nardari, nato a Padova, si laurea al DAMS di Bologna con una tesi su Pedro Almodovar. Trasferitosi a Roma si diploma in regia presso la NUCT di Cinecittà e in sceneggiatura presso la RAI. Nel 2003 fonda la sua casa di produzione cinematografica Reset Production con cui produce film, cortometraggi, documentari, spot e videoclip musicali. Realizza negli anni una decina di cortometraggi a tematica sociale, tutti distribuiti da Rai Cinema, RAI 1 e RAI PLAY. Nel 2015 gira il suo primo film, “Liubov Pret-a-Portè”, co-prodotto dall’Italia e la Russia, che esce nel 2017 in Russia in 470 sale e a seguire in Italia nel 2019 con il titolo “Di tutti i colori“.

Nel cast Alessandro Borghi, Giancarlo Giannini, Nino Frassica, Paolo Conticini e Tosca D’Aquino. Nel 2016 produce, scrive e dirige il suo secondo film “La mia famiglia a soqquadro” (attualmente anche sulla piattaforma CHILI) per cui riceve svariati premi internazionali fra cui il Festival di Tokyo 2017 e Il Leone di Vetro alla 75ª Mostra Internazionale del Cinema di Venezia come miglior regista ed eccellenza veneta. Dal 2018 viene nominato Direttore Artistico del Festival del Cinema Italo Russo Premio Felix che si svolge ogni anno a settembre al celebre cinema Anteo di Milano. Conduce anche il festival con diverse presentatrici: Uliana Kovaleva (2018), Elisabetta Pellini (2019) e Arianna Bergamaschi (2020). Da luglio 2019 diventa Direttore Artistico del Festival Sabaudia Studios, prestigioso e storico Festival della Commedia Italiana di Sabaudia (LT), che per 7 anni è stato presieduto da Simona Izzo e Ricky Tognazzi. Max conduce le serate del festival con Tosca D’Aquino, Flora Canto, Matilde Brandi e con la presenza fissa di Enrico Brignano.

Negli anni, è anche autore musicale, scrive e gira numerosi videoclip per artisti italiani fra cui Raf, Fabrizio Moro, Luisa Corna, Andrea Mirò, Arianna, Chiara Iezzi, Simonetta Spiri. Nel 2020 torna alla musica come cantautore con un brano in lingua inglese dal titolo “Fragile” e un videoclip in animazione realizzato durante il lockdown che presenta alla 77° Mostra del Cinema di Venezia e che vince vari premi internazionali tra cui l’Andromeda Film Festival 2020 in Turchia e il Resistance International Film Festival in Iran e Tulipani di Seta Nera in Italia nel 2021. Il 18 maggio 2021 esce il suo terzo film, in esclusiva sulla piattaforma di CHILI e prossimamente su Amazon Prime, dal titolo Diversamente che vede nel cast Alessandro Borghi, Euridice Axen, Michela Andreozzi, Simone Montedoro, Denny Mendez, Giorgia Wurth e Claudia Zanella. Parallelamente esce anche, su tutti gli stores digitali, la colonna sonora del film distribuita e prodotta da Reset Production.

Il 16 luglio 2021 ha pubblicato “CENTO COSE” il singolo che anticipa l’uscita a novembre del libro omonimo motivazionale e del suo primo album.