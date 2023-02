7ª ExpoAgro Cotricampo ocorre entre os dias 23 e 25 de fevereiro em Campo Novo

Abertura oficial do evento contará com a presença de autoridades regionais e estaduais Com diversos produtores locais, a feira espera reunir mais de mais de 30 mil visitantes no Parque ExpoAgro

Cotricampo / Divulgação

A sétima edição da ExpoAgro Cotricampo, que acontece em Campo Novo, na Região Noroeste do Rio Grande do Sul, começa na próxima quinta-feira (23) e vai até o sábado (25). A programação ocorre das 8h às 18h.

Para 2023, a ExpoAgro contou com importantes investimentos na pavimentação, construção de novos banheiros, estande permanente da Embrapa Trigo, Sindicato Patronal Rural e uma ampla e moderna Arena Bovinos, onde ocorrerá a 2ª Feira Regional da Terneira. Além disso, visitantes poderão conferir a Exposição Leiteira ExpoAgro Cotricampo: Feira Oficial das raças Holandesa e Jersey, com etapa do Circuito Estadual do Exceleite, que terá animais de alta genética do Rio Grande do Sul e de outros estados.

Envolvendo a economia local de Campo Novo e municípios próximos, a feira conta com a presença de associados e demais produtores rurais. Segundo o presidente da Cooperativa Tritícola Mista Campo Novo (Cotricampo) Gelson Bridi, as projeções são bem otimistas para esta edição. Com a participação de 224 expositores e mais de 180 animais, a meta dos organizadores é chegar à marca de R$ 300 milhões em negócios e a expectativa é que mais de 30 mil visitantes circulem pelo local entre os dias da feira, superando os anos anteriores.

“O evento gera diversos empregos na região, principalmente a parte hoteleira e gastronômica para atender representantes de empresas nacionais e multinacionais”, diz.

A Cotricampo atua em diversas atividades como fábrica de rações, farmácia, indústria de farinha de trigo, lojas agropecuárias, supermercados, posto de combustíveis, unidades de negócios com recebimento de safras e comercialização de sementes e insumos, entre outros.

A programação da feira vai proporcionar vários e importantes momentos aos visitantes dentro dos três pilares que norteiam o evento desde a sua primeira edição: conhecimento, tecnologias e negócios.

Além disso, conta com a produção e transmissão do Programa Soja Brasil pelo Canal Rural, no auditório ExpoAgro, no dia 23 de fevereiro, às 14h, com diversos painelistas discutindo os principais desafios e perspectivas que envolvem a atual safra de soja. A abertura oficial da 7ª ExpoAgro Cotricampo ocorre no mesmo dia, às 16h, e contará com a presença de diversas autoridades regionais e estaduais. Com entrada livre e estacionamento, a feira fica localizada no Parque ExpoAgro (ERS-518, Km 1,5, acesso à Campo Novo).

Campo em Debate

Dentro da programação da ExpoAgro vai ocorrer o 10º Seminário Regional do Leite no painel Campo em Debate, da Zero Hora, tendo como tema principal a atividade leiteira no Estado. O evento vai ocorrer no dia 24 de fevereiro, às 14h.

A produção de leite nas propriedades gaúchas viveu momentos de altos e baixos em 2022 e a proposta do debate é trazer soluções aos produtores. Com a participação de painelistas, a mediação será com a jornalista Gisele Loeblein, colunista em GZH, comentarista da RBS TV e da Rádio Gaúcha. A transmissão será feita pelo YouTube de GZH.

O presidente da Cotricampo acredita ser uma oportunidade para abordar inovação e tecnologia com a proposta de superar os desafios encontrados por este segmento da pecuária. Na oportunidade, serão debatidos novos métodos e criar mecanismos para agregar valor aos produtores.

“Aliado a isso, é preciso ter uma consciência de gestão de propriedade mais aprofundada. Também serão comentadas políticas públicas para o setor”, complementa Bridi.

Siga as redes sociais da Cotricampo pelo Instagram e pelo Facebook para ficar por dentro das novidades

Vittorio Ferla