8-coffee-table-books-per-viaggiare-tra-design,-moda-e-profumi-eccezionali

Scritto da Stefano Casciani, vice-direttore di Domus, e curato dal berlinese Karl Kolbitz, questo volume edito da Taschen offre un’ indagine senza precedenti sulla vita e le opere di Gio Ponti, con fotografie e disegni inediti riprodotti ad alta risoluzione in formato XXL. “Gio Ponti” ripercorre l’evoluzione della sua opera nell’arco di 60 anni, con 136 progetti indicizzati e riprodotti ad alta risoluzione, inserendo ogni pezzo nel contesto in cui Ponti lo ha creato.

“Non è il cemento, non è il legno, non è la pietra, non è l’acciaio, non è il vetro l’elemento più resistente. Il materiale più resistente nell’edilizia è l’arte. Andiamo a fare qualcosa di bellissimo.” — Gio Ponti

Chanel N° 5. Il profumo del secolo di Chiara Pasqualetti Johnson

Il libro di Chiara Pasqualetti Johnson è dedicato al profumo che ha segnato un’epoca e che ha da poco compiuto 100 anni. All’interno del volume si trovano foto d’epoca recuperate dagli archivi storici, compresi gli scatti immortali con Marilyn Monroe, le serigrafie di Andy Warhol e le più campagne pubblicitarie più celebri. Il libro racconta la storia di Chanel n°5, “Un profumo da donna, che sa di donna” a partire dalla vita di Coco Chanel. Dietro la nascita di una fragranza così seducente non poteva che esserci una storia d’amore: quella tra Coco e il granduca Dimitri Pavlovic, della dinastia dei Romanov. Nel 1921, durante la loro prima vacanza insieme in Provenza, nacque l’idea di produrre un profumo per la maison. Il profumiere Ernest Beaux mise a punto per Chanel una serie di campioni. Coco scelse in numero 5. Quel bouquet audace e rivoluzionario venne racchiuso in un flacone trasparente, essenziale come un’opera d’arte astratta, che contribuirà al favoloso destino del N° 5.

Jean-Michel Basquiat. 40th Anniversary Edition – Taschen

Jean-Michel Basquiat. 40th Anniversary Edition. Hans Werner Holzwarth, Eleanor Nairne.

In occasione dei suoi 40 anni, la casa editrice Taschen ha proposto una nuova edizione aggiornata del suo volume XL dedicato a Basquiat, l’artista che ha segnato gli anni ’80 e tutta l’arte successiva con la sua apparente follia. Un mush-have.

Self-Portrait, 1982. Acrylic and oilstick on linen, 193 x 239 cm / 76 x 94 inches

Folegandros Amore, di Simone Ciarmoli e Miguel Queda

Folegandros Amore, il libro scritto dai designer Simone Ciarmoli e Miguel Quedaun è una “lettera d’Amore” a un loro luogo dell’anima. Il libro è stato realizzato lo scorso anno durante il lockdown: in un momento di chiusura, i due autori hanno deciso di guardare indietro, tornando con la mente alla quotidianità di una piccola isola nel Mar Egeo, che ha dato il nome al volume. Folegandros Amore è interamente illustrato con immagini degli abitanti dell’isola, facendo riferimento a concetti legati all’autenticità, alla semplicità e all’essenzialità, che il duo creativo ha ritrovato nelle persone e nell’intimità delle case. Un tributo alla bellezza di un luogo che per i due decoratori ha significato molto, soprattutto dal punto di vista emotivo.

Pucci, Taschen

Pucci. Art Edition, Vintage Scarf. Vanessa Friedman, Alessandra Arezzi Boza, Laudomia Pucci, Armando Chitolina

Colori brillanti e stampe audaci abbondano in questo imperdibile tributo a Pucci. Il volume è ricco di fotografie d’archivio, schizzi e disegni evocativi. Questa edizione XL aggiornata cattura l’eleganza mozzafiato e l’innovazione di un marchio che ha fatto la storia della moda italiana. Ogni libro è rilegato in modo unico con una selezione di tessuti stampati originali della collezione di Emilio Pucci.

Life meets Art – Phaidon

Life Meets Art è un tour dietro le quinte di alcuni degli interni domestici più affascinanti al mondo. Uno sguardo unico all’interno delle case di centinaia di attori, artisti, personaggi della moda, del design, della letteratura e della musica. Una fonte di ispirazione per chiunque sia affascinato dalla vita elegante, dal design d’interni creativo e dalla miriade di possibilità di arredamento.

Travel by Design Book – Assouline

100 località diverse in 60 Paesi, scattate da oltre 150 top designer e architetti, che ci portano in giro per il mondo attraverso il loro sguardo esclusivo. Travel by design è un’ispirazione continua (con tanto di suggerimenti per soggiorni, ristoranti e negozi) per chiunque voglia vivere l’esperienza del viaggio filtrata attraverso gli occhi dei grandi artisti di oggi.

Atlante di botanica profumata, Jean-Claude Ellena Ippocampo Edizioni

Naso di Hermès per quattordici anni e creatore indipendente di profumi dal 2018, Jean-Claude Ellena narra la diversità e la composizione delle fragranze attraverso un viaggio poetico, geografico e botanico nelle essenza. “Atlante di Botanica Profumata” è una sorprendente cartografia dei sentori, collegata alla storia dell’esplorazione del mondo, delle nuove terre e delle loro genti, splendidamente illustrata da Karin Doering-Froger.