8-dicembre-festa-dell’immacolata:-cosa-si-festeggia-e-dove

L’8 dicembre è la festa dell’Immacolata: perché si festeggia, la storia e quali sono le tradizioni

Il giorno dell’Immacolata, l’8 dicembre, è un giorno di festa in Italia e in parte del mondo. In questa giornata il Papa esce – tranne quest’anno per via dell’emergenza sanitaria – da San Pietro e rende omaggio alla statua della Madonna posta sulla colonna vicino Piazza di Spagna a Roma.

La Festa dell’Immacolata è una festività nazionale e dunque gli uffici, le aziende e le scuole sono chiuse. E dall’Immacolata prendono il via le consuetudini natalizie.

In questo giorno di festa da tradizione si fa infatti l’albero di Natale (tranne i milanesi che sono soliti farlo il giorno prima dell’Immacolata, ossia il giorno di Sant’Ambrogio, il 7 dicembre).

Se tutti sanno dunque che l’8 dicembre è un giorno di festa, in pochi sanno però cosa si festeggia in questa giornata. Perché è festa? Quali sono le origini e cosa significa Immacolata concezione?

Cosa si festeggia l’8 dicembre

L’8 dicembre come abbiamo detto si festeggia l’Immacolata Concezione, ovvero la purezza originale di Maria Vergine, ed è dunque una festività cristiano cattolica. In questa giornata i fedeli rendono omaggio al dogma religioso che sancisce che la Madre di Gesù sia nata immacolata, ovvero priva del peccato originale.

Il sigillo dell’Immacolata Concezione di Maria fu proclamato il giorno 8 dicembre del 1854 da Papa Pio IX con la bolla Ineffabileus Deus. Divenne così formalmente un dogma e solennità da celebrare.

Questa data fu scelta in relazione alla festa della natività di Maria che si celebrava sin da diversi secoli l’8 settembre. Dunque se Maria nasce l’8 settembre il giorno del suo concepimento senza peccato non poteva che essere 9 mesi prima.

Da allora ogni 8 dicembre viene quindi reso omaggio all’Immacolata concezione della Beata Vergine.

Il significato di Immacolata Concezione: che vuol dire

Per la Chiesa tutti gli uomini nascono con il peccato originale per via del comportamento di Adamo ed Eva nell’Eden. I due progenitori dell’umanità nacquero senza peccato, ma poi si lasciarono tentare dal serpente e disobbedendo a Dio assaggiarono i frutti dell’albero della conoscenza e vennero cacciati dall’Eden.

Maria essendo come tutti figlia di Adamo ed Eva era teoricamente nata con il peccato originale. Ma la madre di Gesù non poteva essere ‘macchiata’. La questione sollevò molte discussioni in seno alla Chiesa sulla natura speciale di Maria Vergine.

Approfondimenti sui testi biblici e in particolare sul protovangelo di Giacomo misero in luce l’ipotesi che Maria fosse nata priva del peccato originale, anche se alcuni teologi sostenevano una redenzione a posteriore, come avviene con il Battesimo.

A chiudere ogni discussione in merito ci pensò la bolla papale che sancì il dogma. Maria nacque già pura, sin da suo concepimento senza peccato, immacolata. Dio volle infatti un grembo privo di peccato per accogliere il figlio che si faceva uomo. Dunque San Gioacchino, padre di Maria, e Sant’Anna, la madre, concepirono la figlia senza peccato. ‘Macula non est in te’, la macchia non è in te.

Dove si festeggia la Festa dell’Immacolata nel mondo?

Pur essendo una festività cattolica l’8 dicembre è incluso nel calendario delle feste dello Stato Italiano.

La Festa dell’Immacolata Concezione si festeggia solo in quei Paesi che hanno una forte tradizione cattolica. Oltre l’Italia, si festeggia in Spagna, Portogallo, Malta, Argentina, Cile, Austria. Nel 2017 il presidente delle Filippine dichiarò l’8dicembre festa nazionale visto la stretta devozione dei filippini alla Vergine Maria. E’ giornata di festa anche a Panama, il Mother’s Day Immaculate Conception, ed è giornata di celebrazioni anche a Guam dove si venera la statua di Maria.

Come si festeggia l’8 dicembre

Da un punto di vista religioso in questa festività bisogna rendere omaggio a Maria Beata Vergine e il Papa lo fa recandosi in pellegrinaggio alla colonna del dogma dell’Immacolata Concezione che si trova vicino piazza di Spagna a pizza Mignanelli.

I festeggiamenti profani sono legati tradizionalmente alla preparazione degli addobbi natalizi. Per tradizione infatti nel giorno dell’Immacolata si fa il presepe e l’albero di Natale e prendono avvio tutte le consuetudini legate al Natale.

Ma non tutti preparano gli addobbi l’8 dicembre. A Milano si fa l’albero il 7 dicembre giorno del patrono Sant’Ambrogio e giorno di festa, a Bari lo si fa il 6 dicembre festa di San Nicola, patrono della città.

