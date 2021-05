In questo articolo vi propongo 8 dolci veloci con pasta sfoglia assolutamente da provare. Voglia improvvisa di un dolce da preparare al volo? Con questa raccolta di dolci con pasta sfoglia potremo realizzare dei dolci in pochissimo tempo! L’impasto base di questi dolci è sempre lo stesso, ovvero dei rotoli di pasta sfoglia, quelli che si acquistano già pronti in tutti i supermercati. Basta poi farcirli con gli ingredienti che preferiamo ed il gioco è fatto! Colazione, merenda o come dessert di fine pasto… insomma questi dolci sono perfetti per ogni occasione.

Inizio le mie proposte con i mini ventagli al cacao: deliziosi mignon di pasta sfoglia facili da preparare e con pochi ingredienti, perfetti per allietare l’ora del tè! La seconda ricetta che vi propongo sono i mini cannoli alla crema, una soluzione facile e veloce per un dessert del dopocena o per far parte di un vassoio di pasticcini nei rinfreschi! Anche in questo caso pochissimi ingredienti oltre alla pasta sfoglia e una preparazione semplice per un risultato che accontenterà tutti. Infine vi propongo i miei mini Diplomatici: dolcetti davvero squisiti, un dessert di fine pasto davvero superlativo!

Per chi ama i dolci alla frutta, vi suggerisco le sfogliatine veloci crema e fragole, basta un rotolo di pasta sfoglia, della crema pasticcera, delle fragole e un po’ di zucchero e in 20 minuti avremo dei dolcetti con crema e fragole che piaceranno a grandi e bambini.

Continuo le mie proposte con le tortine di pasta sfoglia mille gusti, dei dolcetti golosi e facili da realizzare che potremo farcire con crema, nutella, ricotta, gocce di cioccolato e frutta… insomma largo spazio alla fantasia!

Concludo in bellezza con le sfogliatelle veloci alla marmellata, un dolcetto dell’ultimo minuto perfetto per tutte le occasioni. Realizzarle è davvero un gioco da ragazzi: basta farcire la pasta sfoglia con della confettura di albicocche e dopo averla arrotolata la taglieremo in triangolini, ai quali poi daremo forma di sfogliatella grazie a un semplice stecco di legno. Una spennellata di rosso d’uovo, una spolverata di zucchero di canna ed ecco le nostre sfogliatelle alla marmellata pronte per essere infornate e diventare dei deliziosi dolcetti dorati e fragranti! Fatemi sapere nei commenti se questi 8 dolci con pasta sfoglia vi sono piaciuti e qual è la vostra ricetta preferita.

MINI CANNOLI ALLA CREMA

MINI DIPLOMATICI

MINI VENTAGLI AL CACAO

SFOGLIATINE VELOCI CREMA E FRAGOLE

SFOGLIATINE CUOR DI MELA

SFOGLIATELLE VELOCI ALLA MARMELLATA

TORTINE DI PASTA SFOGLIA MILLE GUSTI

SFOGLIATINE RICOTTA E LIMONE