8-luoghi-dove-gustare-del-buon-cibo-all’aperto

Una selezione di luoghi, nel capoluogo lombardo, per un pranzo en plein air

Vi presentiamo una selezione di otto splendidi ristoranti in cui poter gustare un delizioso piatto all’aperto, nel pieno rispetto delle regole e in totale relax, per godere di un buon cibo all’aria aperta nel famigerato capoluogo lombardo, in cui i milanesi possono tornare a riappropriarsi della propria città, ma soprattutto a viverla. Partiamo subito da Eataly, che ha riaperto le porte il 26 aprile, il ristorante “en plein air” in Piazza XXV Aprile. La proposta gastronomica prevede alcuni cavalli di battaglia come la pizza al padellino, con diverse farciture e impasti, le farinate e la patata croccante di Avezzano, nonché una selezione di piatti freschi e stagionali, accompagnati da una vasta gamma di birre artigianali, cocktail, gin italiani e internazionali, senza dimenticare bollicine, vini bianchi e rosé della cantina di Eataly Smeraldo.

A partire da venerdì 30, il ristorante 28 posti riapre le porte al pubblico. Un’occasione per degustare la cucina sofisticata e d’avanguardia dello Chef Marco Ambrosino, un perfetto equilibrio tra la cucina sperimentale nordica e quella tradizionale mediterranea, da scoprire a pranzo o a cena negli spazi dell’elegante dehors al civico 1 di Via Corsico, a due passi dal Naviglio Grande. Al terzo posto, non in ordine di importanza, troviamo la nota pizzeria Cocciuto, con i suoi tre locali in ivia Bergognone, corso Lodi e via Melzo aperti dal 26 aprile. Qui, Per la proposta gastronomica si arricchisce di pizze stagionali, piatti dal twist internazionale come i calamari fritti accompagnati da maionese al mango e nuove versioni di piatti iconici, fra cui i gustosissimi “cocciutelli”, ciambelline di pasta fritta che si tingono di verde pistacchio.

A seguire, God Save the food nei suoi tre locali n Piazza del Carmine, via Tortona e viale Piave: non c’è niente di meglio che gustare un piatto healthy e bilanciato godendo del tepore del sole in una delle zone più iconiche di Milano. Aperto dal 26 aprile, accoglie il suo pubblico con grandi novità. E ancora, ai piedi dei grattacieli di Piazza Gae Aulenti troviamo Quore italiano, la meta perfetta per lunch di lavoro e cene tra amici a base di piatti che interpretano la tradizione regionale italiana con un twist innovativo. Da giovedì 29 aprile in via Clusone 6 si torna a respirare aria di Vasiliki Kouzina, che accoglie calorosamente i suoi ospiti con una “kouzina” che racconta la storia, i sapori e le tradizioni della sua amata Grecia. In più, il primo e il due maggio la cucina propone piatti inediti fuori carta per festeggiare la Pasqua Ortodossa e un menù ad hoc per il delivery.

8 posti dove poter gustare buon cibo all’aperto a Milano

Al Mercato steaks & burgers, in occasione della riapertura, a partire da lunedì 26 aprile lo Chef Eugenio Roncoroni presenta un nuovo menù: protagonisti nuovi tagli di carne e verdure di stagione. Fra le novità, le proposte di carne “vegetale” di Heura Foods. E infine, Il primo Green Retail Park al mondo punta sulla sua offerta gastronomica sostenibile da lunedì 26 aprile ha riaperto il segmento della ristorazione negli spazi esterni del building, Al terzo piano, il dehors del ristorante stellato Casa Vicina propone sia piatti della tradizione piemontese sia alcune tipicità internazionali riviste in chiave contemporanea. Il bistrot pop 100 Vini e Affini mira invece ad aprire frontiere inesplorate nel campo della liquoristica, della birra e della miscelazione attraverso la sinergia con intraprendenti realtà del territorio, come lo storico marchio “Distillerie Subalpine”. Il rooftop panoramico dell’Otium Pea Club, infine, serve i cocktail a metro zero della pluripremiata barlady Carlotta Linzalata.

foto: ufficio stampa

