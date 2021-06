8-piante-che-trasformano-la-casa-in-un-paradiso-tropicale

Quando le temperature aumentano, non resta che immaginarsi in riva al mare su isole remote oppure immersi nella natura lussureggiante tipica dei tropici. Con ogni probabilità, invece, viste le attuali restrizioni, siamo a casa, lontani parecchi chilometri da palme e noci di cocco. Ma una soluzione c’é: se fare la valigia e saltare sul primo aereo non è un’opzione, non resta che creare in appartamento la stessa atmosfera di Bali o Thaiti. Come? Grazie alle piante, in particolare a quelle in grado di adattarsi al meglio e prosperare in un ambiente chiuso. Già perché non servono terrazzi, balconi o grandi spazi: esistono varietà adatte ad ogni esigenza. L’estate, poi, grazie ad una maggiore luminosità e alle temperature in aumento, è la stagione più adatta per allestire un vero e proprio giardino indoor.

Parola di, Nathan Raab, ex pilota appassionato di botanica che nel 2019 ha fondato Pointless Plants, store britannico dedicato alle piante dall’anima davvero verde. Per ogni arbusto venduto, infatti, l’azienda si è impegnata a piantare dieci alberi (arrivando, fino ad ora, alla cifra record di 54.878) in modo da sostenere la rigenerazione degli ecosistemi danneggiati dalla deforestazione. La lista delle specie perfette anche per le zone più calde di casa si divide, secondo Nathan, in tre sezioni: piante a foglia verde, alberi tropicali e succulente.

Foto Courtesy of Pointless Plants

Palma Kentia – Howea Forsteriana

«Questa pianta originaria del Pacifico del sud resiste molto bene ai cambi climatici e agli sbalzi di temperatura. Ama la luce ma prospera anche in ombra e non soffre troppo se si dimentica di innaffiarla».

Foto Courtesy of Pointless Plants

Monstera Deliciosa

«Molto amate per le loro foglie ed il colore verde brillante, sono perfette per dare un tocco jungle a qualsiasi area verde».

Foto Courtesy of Pointless Plants

Uccello del Paradiso – Strelitzia Reginae

«Tra le più delicate del suo genere, ha bisogno di molta luce e calore, specialmente se si desidera veder sbocciare i suoi fiori giallo- arancio».

Foto Courtesy of Pointless Plants

Ginseng Bonsai – Ficus Ginseng

«Piccoli ma perfettamente formati, questi alberi sono a proprio agio sul davanzale della finestra ed in ogni angolo in cui possono ricevere luce e calore. Grazie alle foglie lucide ed alle radici a vista, hanno un aspetto inusuale ed interessante. Molto semplici da curare, possono essere velenose per gli animali domestici quindi è bene fare attenzione a questo aspetto se si possiedono cani o gatti».

Foto Courtesy of Pointless Plants

Pianta di Limone

«Ama la luce ma resiste molto bene anche alle basse temperature. L’acqua del rubinetto può risultare un po’ troppo dura per le sue radici, meglio annaffiarlo con acqua filtrata o addirittura piovana».

Foto Courtesy of Pointless Plants

Euphorbia Ingens

«Originaria dell’Africa del sud, in natura raggiunge i 12 metri di altezza. Se coltivata in appartamento, invece, non supera il metro e mezzo. Ama la luce e può rimanere a lungo senz’acqua senza risentirne. Se curata bene regala fiori verde chiaro».

Foto Courtesy of Pointless Plants

Aloe Vera

«Nessuna collezione di succulente è completa senza una pianta di aloe. Non richiede molte cure ed è anche un eccellente purificatore dell’aria. In più, si moltiplica con facilità quindi in breve tempo potrete averne più di un esemplare».

Foto Courtesy of Pointless Plants

Edera Inglese – Hedera Helix

«È una pianta infestante tipica dei giardini inglesi ma vive bene anche in vaso. La si può sistemare in un contenitore per poi appenderlo e lasciare che le sue foglie formino una cascata di voglie verdi. Preferisce la luce indiretta ed è in grado di purificare l’aria».

Nella gallery in apertura 10 tool che vi aiuteranno a coltivare il vostro pollice verde con stile.