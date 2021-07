8-ricette-di-pollo-fritto-per-festeggiare-il-fried-chicken-day

Oggi 6 luglio è il Fried Chicken Day, giornata internazionale dedicata al pollo fritto, specialità molto amata negli USA ma di grande successo anche in Italia. Uno dei simboli dello street food, uno dei cibi più amati e diffusi negli usa, ma apprezzatissimo anche da noi il pollo fritto spesso consente di infrangere il galateo mangiando con le mani. La storia del pollo fritto ha radici profonde, ma è nel Kentucky degli anni ’30 e della Grande Depressione americana che si apprestò a diventare un fenomeno mondiale e, in seguito, un cibo da fast food. È proprio nel Kentucky che un giovane di buona volontà, Harland Sanders (vi dice qualcosa questo nome?) si rimboccò le maniche in cerca di un lavoro, prendendo in gestione una stazione di benzina con un piccolo ristorante. Da qui il resto è storia nota: la piccola cucina sfornava pollo così buono da diventare poi con gli anni una catena di fama mondiale, Kentucky Fried Chicken. Ecco 8 ricette da preparare in questa giornata dedicata al pollo fritto:

Pollo fritto alle arachidi. Si prepara con le con alette di pollo, ma potete utilizzare anche il petto o le sovracosce disossate. Per renderle ancora più morbide, marinatele con lo yogurt e aggiungete un tocco di paprika per un gusto più intenso. Pollo fritto al forno. Soluzione più light della frittura ma che non toglie nulla al gusto. Sono necessari i passaggi nella farina, nell’uovo e nel pangrattato affinché il pollo risulti croccante. Per avere una carne più tenera, basterà tenere in ammollo il pollo nel latte per almeno 20 minuti prima della preparazione. Pollo fritto croccante. Vi serviranno cosce e ali di pollo, l’ideale per essere panate e fritte. Per ottenere un pollo dalla crosta perfetta, che non si stacchi, lasciate riposare la carne nell’uovo sbattuto per qualche minuto. Pollo fritto al limone. Una ricetta tipica della cucina cinese. Il segreto è far marinare la carne, mentre il gusto del limone rinfrescherà il piatto. Pollo fritto speziato. Scegliete pollo tagliato in pezzi, alette o cosce. Qui la panatura è fondamentale, quindi mescolate la farina con le spezie ma lasciate riposare la carne in modo che aderisca perfettamente e si asciughi sulla superficie. Variate le spezie a seconda dei vostri gusti. Pollo fritto al cocco. Tipico della cucina thailandese. L’accompagnamento perfetto è con il riso bianco. Se siete amanti dei cibi speziati, aggiungete il curry. Pollo fritto all’arancia. Nella tradizione culinaria orientale i piatti a base di pollo sono molto amati: questa versione all’arancia è tra le più note e cucinate. Anche in questo caso il passaggio della marinatura è fondamentale per la riuscita della ricetta. Fried Chicken con salse. Questa è La ricetta del pollo fritto per eccellenza. Preparatelo, friggetelo in abbondante olio e divertitevi ad accompagnarlo con le salse che più vi piacciono.