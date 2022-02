9-persone-su-10-sono-per-un-trattato-globale-contro-l’inquinamento-da-plastica

Meno del 10% di plastica prodotta nel mondo viene riciclata. A renderlo noto è l’OCSE, l’organismo internazionale per la cooperazione e lo sviluppo internazionale con sede a Parigi, che in un rapporto realizzato ad hoc per la conferenza ONU che potrebbe avviare dei negoziati su un trattato internazionale contro l’inquinamento dalle plastiche, evidenzia la necessità di “una risposta mondiale e coordinata” per risolvere un problema ormai endemico.

Secondo l’OECD Global Plastics Outlook (Prospettive globali sulla Plastica) sui 460 milioni di tonnellate di plastica prodotte nel 2019 nel mondo, la produzione di rifiuti si è stabilizzata a 353 milioni di tonnellate. Ma “solo il 9% dei rifiuti di plastica sono stati riciclati, mentre 19% sono stati inceneriti e circa 50% sono finiti in discariche controllate. Il restante 22% è stato abbandonato in discariche selvagge, bruciato a cielo aperto o gettato nell’ambiente”.

Da un primo sondaggio globale commissionato a Ipsos e promosso dal WWF e da Plastic Free Foundation in vista dei prossimi incontri internazionali delle Nazioni Unite sull’ambiente, Unea e Unep, che si svolgeranno fine febbraio e 4 marzo, emerge che 9 soggetti su 10 si dicono a favore di un trattato globale legalmente vincolante contro l’inquinamento da plastica. Dall’indagine, realizzata su un campione di oltre 20mila cittadini tra i 17 e i 74 anni a fine 2021 in 28 Paesi, emerge inoltre che l’85% desidera che produttori e rivenditori siano ritenuti responsabili del fine vita degli imballaggi in plastica.

L’Italia si posiziona al sesto posto nella classifica dei paesi a favore del trattato, con il 94% degli intervistati che si dichiarano favorevoli, preceduta da Messico (96%), Cina (95%) e Perù (95%).

Al Governo italiano il WWF chiede “di correggere le disposizioni introdotte nella normativa di recepimento della direttiva comunitaria ‘Sup’ (Single Use Plastic) sulla plastica monouso, rafforzando, come è stato chiesto dalla Commissione Europea, le misure che disincentivano il monouso e sostengono il ricorso a imballaggi riutilizzabili”.

Il WWF ricorda inoltre che l’Italia è stata sinora tra i primi in Europa a contrastare l’inquinamento da plastica: è stato vietato l’utilizzo di shopper di plastica per la spesa dal primo gennaio 2011, dall’inizio del 2018 è stato vietato l’uso di sacchetti di plastica per gli alimenti, dal primo gennaio 2019 è vietato l’uso di bastoncini di plastica e ovatta per usi igienici e dal primo gennaio 2020 l’uso di microplastiche nella cosmesi da risciacquo.

“Ma negli ultimi due anni ci sono stati preoccupanti segnali in controtendenza” ricorda il WWF nel rilevare le contestazioni della Commissione Europea sulle deroghe contenute nella normativa di recepimento nel nostro Paese della Direttiva Sup, sulla plastica monouso (D.Lgs. n. 196/2021) e nella Manovra 2022 è stata rimandata ancora di un anno la decorrenza della plastic tax (introdotta con la legge di bilancio 2020).

L’articolo 9 persone su 10 sono per un trattato globale contro l’inquinamento da plastica proviene da The Map Report.