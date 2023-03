9ª edição da Expo Tattoo Limeira acontece no fim de semana; saiba como visitar

Evento conta com exposição de roupas, acessórios, piercings, espaço kids, praça de alimentação e tem presenças confirmadas de tatuadores de diversas partes do Brasil.

Expo Tattoo acontece neste final de semana em Limeira.

Dínamus/Divulgação

A 9ª edição da Expo Tattoo Limeira começa nesta sexta-feira (31), no espaço Zarzuela Eventos, em Limeira (SP). O evento acontece das 10h às 22h até este domingo (2).

O valor dos ingressos para a entrada é de R$ 10, sendo liberada apenas para o público acima de 14 anos.

Durante o evento, os tatuadores participantes vão disputar prêmios em 24 categorias. As tatuagens serão feitas e avaliadas durante a feira e os prêmios entregues no domingo à noite.

A 9ª edição do evento conta com a participação de tatuadores de diversas partes do Brasil.

Dínamus/Divulgação

Também será realizado na exposição o “Miss Tattoo”, onde mulheres de Limeira, Americana, Paulínia, Rio Claro, Tatuí e até do Rio de Janeiro vão participar. O resultado da Miss elegida será divulgado no sábado às 17h.

O evento também conta com shows musicais, venda de produtos do segmento, exposição de roupas, acessórios, piercings, espaço kids e praça de alimentação.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (19) 98125-4869.

Serviço

O que: 9ª edição do Expo Tattoo Limeira

Quando: 31 de março a 2 de abril, das 10h às 22h

Onde: Zarzuela Eventos – Rua José Jorge Rodrigues, 485, Vila Nova

Quanto: ingresso de entrada por R$ 10

Vito Califano