9º Santos Film Fest abre inscrições para curtas e longas-metragens

O 9º Santos Film Fest – Festival de Cinema de Santos, no litoral de São Paulo, está com as inscrições abertas curtas e longas-metragens. O evento está previsto para acontecer de maneira presencial entre os dias 20 a 27 de junho de 2023.

De acordo com a organização, o tema desta edição é “Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima!”, retirada do clássico samba Volta por Cima, de 1962, de Noite Ilustrada e cujos versos se encaixam no momento de reconstrução do país após anos de negação e desmonte das ciências, da cultura, da educação e da história do Brasil.

Para as mostras competitivas nacional de curtas e longas-metragens e regional de curtas podem se inscrever obras finalizadas a partir de 1º de janeiro de 2022. Já para a mostra Humanidades, de caráter educativo, não há exigência de data.

Na Mostra Nacional, os curtas são divididos em categorias de ficção, animação e documentário. Já para os longas-metragens a competição engloba todos os gêneros numa categoria só. Na mostra regional, também. Este ano, pela primeira vez, o Santos Film Fest terá uma categoria voltada aos filmes de terror. O regulamento completo está disponível no site do Santos Film Fest.

Os curtas e longas da mostra nacional e os filmes da mostra regional serão exibidos presencialmente em Santos, em locais a serem definidos.

O festival ainda divulgará os homenageados. Mas, já estão confirmadas as sessões de cinema azul, voltada a crianças autistas, virada cinematográfica, sessões infantis na Praça do BNH, na Lagoa da Saudade, no Morro da Nova Cintra, além de ONGs e escolas públicas. O evento ainda contará com virada cinematográfica, palestras e bate-papos.

