A Baleia, Close e outros; Veja os filmes indicados ao Oscar que serão exibidos no Cine Cultura nesta semana

Exibição ocorre a partir desta quinta-feira (9) até a próxima quarta-feira (15). Programação também conta com sessões comentadas, bate-papo e exposição de cartazes. Brendan Fraser em cena de ‘A baleia’

Divulgação

O Cine Cultura continua com a exibição dos filmes indicados ao Oscar 2023. Nesta quinta-feira (9), os apaixonados pelo mundo do cinema podem assistir ao longa ‘A Baleia’, do diretor Darren Aronofsky, e outros filmes a partir das 16h30. A sala fica no Espaço Cultural, em Palmas. (Veja a programação completa abaixo)

Compartilhe no WhatsApp

Compartilhe no Telegram

Estrelado por Brendan Fraser, o filme A Baleia conta a história do professor de inglês recluso que vive com obesidade severa e tenta se reconectar com sua filha adolescente para uma última chance de redenção.

A produção recebeu três indicações ao Oscar 2023: de melhor ator, para Brendan Fraser; de melhor atriz coadjuvante, para Hong Chau e a de melhor maquiagem e penteados. A 95ª edição da maior e uma das mais importantes premiações do cinema mundial acontece no dia 12 de março, às 21 horas.

A Maratona Oscars, que está na sua sexta edição, começou na semana passada e segue com exibições até o dia 18 de março. Também serão exibidos nesta quinta-feira: Perlimps (Alê Abreu) e Close (Lukas Dhont).

LEIA MAIS:

Cine Cultura exibe filme polêmico ‘A Baleia’ durante maratona do Oscar 2023

Além dos filmes, a programação contará com sessões comentadas, bate-papos e exposição de cartazes dos filmes exibidos em todas as edições da maratona.

O bate-papo acontece no canal do Cine Cultura, no YouTube, com um time composto por críticos e profissionais do audiovisual. São eles: André Araújo, Matheus Falcão, Edy César, Douglas Jansen, Giovanni Assis, Sérgio Soares, Gustavo Henrique, Rafaela Lobato, Paulo André Pulsar, Thiago Omena, Ernesto Duarte e Frederico Garibalde.

Os ingressos estão disponíveis na Fundação Cultural de Palmas e no Cine Cultura Palmas, localizado no Espaço Cultural José Gomes Sobrinho por R$ 15 a inteira e R$ 7,50 a meia entrada. Para mais Informações ligue no telefone (63) 3212-7308.

Confira a programação

Quinta-feira: (09/03)

16h30 – Perlimps, Alê Abreu

Fantasia| Brasil|2022|80’

Classificação: Livre

18h10 – Close, Lukas Dhont

Drama| Bélgica| 2022| 103’

Classificação: 12 anos

20h10 -A Baleia, Darren Aronofsky

Drama|EUA|2022|117’

Classificação: 16 anos

Sexta-feira – (10/3)

16h10 – Perlimps, Alê Abreu

Fantasia| Brasil|2022|80’

Classificação: Livre

Término: 17:50

18h10- Triângulo da Tristeza, Ruben Östlund

Drama, comédia| Alemanha|2022|150’

Classificação: 14 anos

20h40- A Porta ao Lado, Julia Rezende

Drama|Brasil|2022|114’

Classificação: 16 anos

Sábado: (11/03)

14h30 – A Baleia, Darren Aronofsky

Drama|EUA|2022|117’

Classificação: 16 anos (Sessão Comentada)

18h10 – Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo, Daniel Scheinert, Daniel Kwan

Ação|EUA|2022|139’

Classificação: 14 anos (Sessão Comentada)

Domingo: (12/3)

15h -Aftersun, Charlotte Wells

Drama| Reino Unido/EUA|2022|102’

Classificação: 14 anos (Sessão Comentada)

18h10 – Close, Lukas Dhont

Drama| Bélgica| 2022| 103’

Classificação: 12 anos (Sessão Comentada)

Segunda: (13/3)

16h30 – Mato Seco em Chamas, Adirley Queirós e Joana Pimenta

Drama, Ficção científica|Brasil|2022|153’

Classificação: 16 anos

19h10 – A Baleia, Darren Aronofsky

Drama|EUA|2022|117’

Classificação: 16 anos

Terça: (14/3)

16h30 – Muribeca, Alcione Ferreira, Camilo Soares

Documentário| Brasil|2022|80’

Classificação: 10 anos

19h10 – Close, Lukas Dhont

Drama| Bélgica| 2022| 103’

Classificação: 12 anos

Quarta: (15/3)

16h10 – Nossa Senhora do Nilo, Atiq Rahimi

Drama| Bélgica|2022|93’

Classificação: 16 anos

19h10 – A Baleia, Darren Aronofsky

Drama|EUA|2022|117’

Classificação: 16 anos

Veja mais notícias da região no g1 Tocantins.

Vittorio Ferla