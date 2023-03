‘A Baleia’ e ‘Creed III’ estreiam nos cinemas de Rondônia

Outros sete filmes estão em cartaz nos cinemas do estado; confira programação. ‘A Baleia’ chega aos cinemas de Rondônia; Veja também o primeiro episódio da série: ‘Paixão pelo Cinema’

Nesta quinta-feira (2) chega aos cinemas de Rondônia “A Baleia”, filme com Brendan Fraser que está entre os favoritos na categoria de melhor ator no Oscar 2023. Também estreia “Creed III”, um filme derivado das histórias de Rocky Balboa.

Em “Creed III”, Adonis, interpretado pelo Michael B. Jordan, prospera em sua carreira e vida familiar, mas quando um amigo de infância e ex-prodígio do boxe ressurge, o confronto é mais do que apenas uma luta.

Michael B. Jordan em “Creed III”

Divulgação

Já em “A Baleia”, Fraser interpreta um professor de inglês recluso que é forçado a enfrentar a própria mortalidade por causa da obesidade que o mantém preso em seu apartamento. O roteiro também mostra que ele decide se reaproximar de sua filha.

‘Fico feliz em ver que, quando o filme termina, o público reavaliou algumas crenças que tinha’, diz Brendan Fraser sobre ‘A baleia’

Brendan Fraser em cena de ‘A baleia’

Divulgação

Outros sete filmes estão em cartaz nos cinemas do estado, entre eles: Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania.

Programe-se

Porto Velho

Cine Araújo

Cine Laser

