a-bordeaux-il-senso-del-luogo-di-studiopepe

In epoca romana, l’espressione Genius Loci faceva riferimento allo spirito protettivo della casa. Studiopepe (la design agency fondata a Milano da Arianna Lelli Mami e Chiara Di Pinto), fa sua questa filosofia, interpretando la suddetta locuzione non solo come spirito di protezione, ma anche come anima della casa e atteggiamento delle persone che la abitano. La creatività nata da situazioni senza precedenti è spesso la più audace, si sa. Ed è proprio durante il primo lockdown che l’agenzia milanese e lo showroom di Bordeaux COUTUME{Studio}, hanno deciso di combinare i loro universi artistici attorno a una creazione comune.

«Questa collaborazione indaga le possibilità di uno spazio fortemente caratterizzato dal suo Genius Loci: la bellezza dell’architettura originale sapientemente restaurata e l’entusiasmo di Frédéric e Karine, i nostri ospiti. Come fondere questa armonia con la nostra visione personale?», racconta Studiopepe.

@Silvia Rivoltella

«Abbiamo deciso di utilizzare la nostra passione condivisa per i materiali come sfondo comune e punto di partenza. Nel nostro approccio al design, i materiali sono sempre un’enorme fonte di ispirazione, poiché hanno un’anima adeguata. Basti pensare al legno, ma anche al marmo e a tutti i tipi di pietra naturale. Le forme seguono e giocano insieme alla tattilità dei materiali, che viene esaltata attraverso la selezione di pezzi scultorei. I colori, un altro elemento importante nel processo di progettazione, sono qui declinati in una varietà di sfumature di terra, pietra e carta, esaltate da tocchi di senape e ruggine», continua Studiopepe.

@Silvia Rivoltella

Un luogo come un atelier d’artista, in cui tutto ruota intorno al processo di creazione. Un’idea di progettazione strettamente legata alla Terra e alla Natura, al concetto stesso di spirito del luogo. Sulle pareti grandi fogli di carta dipinti con segni grafici che traggono ispirazione dagli inchiostri meditativi dei monaci Zen giapponesi. Mentre per i mobili un connubio delle recenti collezioni disegnate da Studiopepe per Baxter, Tacchini, Cc-Tapis, Tooy e Pretziada.

Genius Loci è quindi la storia di un luogo ma anche di un atteggiamento verso la vita, fatto di ricerca della passione e di amore. Studiopepe, noto per la sua forte identità iconografica, trova in questo luogo eccezionale una fonte di ispirazione per esplorare le potenzialità che caratterizzano lo spirito del Genius Loci.

@Silvia Rivoltella

COUTUME{Studio} e Studiopepe hanno immaginato una scenografia originale, posto sotto il segno della purezza, della durata e della materia: una vera e propria ode alle materie prime, raccontata nella loro essenza e valorizzando forme archetipiche di arredo scultoreo.

L’autenticità delle forme gioca con la tattilità dei materiali. Proposte inedite si forgiano tra innovazione stilistica e savoir-faire artigianale. Il mistero dell’alchimia opera creando un dialogo inaspettato con il luogo, associato ad una visione poetica del design.