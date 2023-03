a-catanzaro-la-xiii-edizione-del-corso-di-aggiornamento-in-odontoiatria,-de-filippo:-“servono-risorse”

Al via stamattina a Catanzaro la XIII Edizione il Corso di aggiornamento in Odontoiatria dal titolo: ‘Gli odontoiatri al Servizio delle famiglie‘, organizzato dalla Commissione Albo odontoiatri di Catanzaro presieduta dal dottor Salvatore De Filippo.

Otto gli incontri multidisciplinari costruiti, che hanno dato la possibilità di aggiornarsi sulle problematiche più nuove nel campo dell’Odontoiatria, per un totale di 48 crediti formativi attribuiti. Gli appuntamenti a cadenza mensile si terranno nella sala ‘C. Catuogno’ dell’Ordine dei medici del capoluogo.

“Servono risorse”

De Filippo ha parlato di un “momento formativo importante per tutti gli iscritti all’Albo degli odontoiatri”. Il corso, secondo il presidente della Commissione Albo odontoiatri di Catanzaro, “si caratterizza anche per essere libero da qualsiasi condizionamento” e si svolge “grazie a un minimo contributo che i colleghi danno per organizzare il tutto e a delle risorse che vengono destinate dal Consiglio direttivo dell’Ordine dei medici”. De Filippo si è soffermato altresì sul tema della prevenzione, considerato “uno dei compiti istituzionali del Sistema sanitario nazionale”, avvertendo al tempo stesso la necessità di “investire delle risorse, affinché questo tipo di assistenza venga svolta in maniera corretta”. Insomma: dare “futuro alla professione”, dare “certezze ai nostri giovani” per “poter attivare un proprio studio”.

L’importanza della formazione

A intervenire anche Andrea Pilloni, docente di Parodontologia al Dipartimento di Scienze Odontostomatologiche e maxillo-facciali all’Università ‘La Sapienza’ di Roma. “Questo ambiente – ha sottolineato Pilloni – dimostra come la formazione non si interrompe mai. La grande responsabilità che abbiamo noi dell’università è di prendere i nostri ragazzi, insegnando loro il mestiere. Poi, però, ci vuole una mano nel post laurea che punti sempre al mantenimento della loro passione e soddisfazione del lavoro, ma allo stesso modo che non li faccia mai distogliere dalle innovazioni, la tecnologia, la diagnostica sempre più dalla parte del paziente”.

The post A Catanzaro la XIII edizione del Corso di aggiornamento in Odontoiatria, De Filippo: “Servono risorse” appeared first on Calabria7 – L’informazione libera.

Vittorio Ferla