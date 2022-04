a-causa-del-cambiamento-climatico-la-biocrosta-del-pianeta-sta-scomparendo

Uno studio condotto dal Servizio geologico degli Stati Uniti (Usgs) rivela che la biocrosta sta perdendo alcuni dei suoi componenti più importanti, con effetti a cascata sugli ecosistemi. In molte zone aride della Terra, le biocroste costituiscono una barriera protettiva formata da microorganismi essenziali. La funzione di tali microorganismi (funghi, licheni, muschi, cianobatteri e altri microbi), è quella di formare una specie di strato protettivo che limita l’erosione, e la conseguente trasformazione in deserto di queste aree, consentendo la vita in ambienti così proibitivi. La biocrosta è fondamentale per lo stoccaggio di acqua e per la produzione di azoto e carbonio, nutrienti indispensabili per la dieta di altri organismi.

A partire dal 1996 i ricercatori dello Usgs hanno monitorato, due volte l’anno, 12 parcelle di terra nel Canyonlands National Park, in Utah, con l’obiettivo di

osservare la diffusione di specie aliene. Il Canyonlands National Park è stato scelto perché i dati ricavati potessero essere confrontati con quelli di uno studio analogo pubblicato negli anni ‘60. Così, mentre i ricercatori controllavano la diffusione di specie non native, si sono accorti che si era verificato un crollo nel numero di licheni, in particolare di quelli che fissano l’azoto e lo rendono disponibile nel terreno.

Nel 1967 e anche nel 1996, la percentuale di licheni tra gli organismi che compongono la biocrosta del parco era intorno al 19%, scendendo a oggi ad appena il 5%. I dati sui licheni hanno una variabilità annuale, ma questo risultato supera di molto le oscillazioni naturali, spiegano i ricercatori. Fino al 2003 le variazioni erano consistenti, ma i licheni riuscivano regolarmente a recuperare. Da quell’anno, gli scienziati hanno registrato, invece, solo un declino.

I risultati, sottolineano i ricercatori, suggeriscono che per la porzione di parco analizzata si è già raggiunto un punto di non ritorno. Ancora una volta la causa sarebbe da rintracciare nel cambiamento climatico. Nella zona il riscaldamento globale procede al ritmo di 0,27°C per decennio, e ci sono evidenze che il climate change danneggi la composizione della biocrosta.

“Abbiamo rilevato che la diversità e la copertura delle specie di licheni sono negativamente correlate all’aumento delle temperature estive dell’aria, mentre le specie di muschio hanno mostrato una maggiore sensibilità alla variazione delle precipitazioni e alla copertura invasiva dell’erba”, spiegano gli autori. “Questi risultati suggeriscono che i sistemi di terreni aridi possono essere a un punto critico in cui il riscaldamento in corso potrebbe portare a una degradazione biologica della crosta del suolo”.

La loro previsione è che entro il 2070, dal 20 al 40% della biocrosta sarà sparito.

