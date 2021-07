“A causa loro l’ho perso…”, Serena Grandi irritata fa un pesante annuncio: cosa è accaduto

L’attrice ha confessato tutta la rabbia e la sofferenza che sta vivendo da tre anni.

Serena Grandi, pseudonimo di Serena Faggioli è una nota attrice e personaggio pubblico. Ha conquistato le luci della ribalta negli anni ottanta, recitando in molte pellicole del cinema erotico italiano.

Intervistata dal settimanale Nuovo ha raccontato il terribile periodo che sta affrontando.

Serena Grandi (Screenshot Instagram)

Tutto è iniziato quando l’attrice ha deciso di sottoporsi ad un trattamento denominato lipofilling, una tecnica che corregge alcune imperfezioni del seno. Ma i medici che avrebbero dovuto prendersi cura di lei non si sono accorti che la Grandi aveva un carcinoma sotto il seno sinistro.

Serena Grandi sul tumore al seno: “Attenti a chi vi affidate”

La Grandi ha confidato che se le avessero fatto una mammografia, si sarebbero accorti del tumore di cinque centimetri al seno sinistro in maniera tempestiva. Invece per nove mesi l’attrice non ha saputo nulla sulle sue reali condizioni, aggravando la situazione che l’ha portata all’asportazione della mammella.

La stessa Grandi ha infatti dichiarato:

” Se mi avessero detto che c’era un problema, sarei corsa subito in ospedale. Avrei evitato l’intervento di chirurgia estetica al seno o forse l’avrei fatto in un secondo momento. La mia lotta contro il cancro era ben più importante”.

La battaglia contro il tumore sarà ancora lunga per l’attrice che dovrà sottoporsi ad un ulteriore intervento, un’operazione complicata che la preoccupa, ma potrà contare sul sostegno del figlio Edoardo Ercole.

Intanto la Grandi ha dato mandato ai suoi legali per procedere contro i medici che non hanno preso le dovute accortezze nel controllare prima di intervenire ed ha colto l’occasione dell’intervista per lanciare un appello a tutte le donne, affermando: